Paola Di Benedetto dimentica Federico con Andrea Damante  

Un’estate movimentata, quella di Paola di Benedetto che, dopo la fine della relazione con Federico Rossi, sembra aver trovato il sereno con Andrea Damante.

La giovane influencer, dopo aver trascorso le scorse settimane, prima a Capri e poi a Ischia con le sue amiche, è volata ad Ibiza, ma sull’isola spagnola la ragazza non è sola. Non sono sfuggite ai fan infatti, le apparizioni dell’ex madre natura di Ciao Darwin, in compagnia con Andrea Damante, recente protagonista di alcuni indiscrezioni che vedono il dj impegnato con Sara Croce.

Paola e Andrea sono la nuova coppia dell’estate? Nessuna conferma, né smentita da parte degli interessanti: soltanto alcune fotografie che li mostrano sorridenti e affiatati in compagnia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nessuna traccia della Croce invece, con cui il dj aveva detto di fare sul serio. Sia Damante che la Di Benedetto, sono reduci da due relazioni complicate e chiacchieratissime che però, sembrano essersi entrambi, lasciati alle spalle.

L’ex isolana, è rimasta da pochissimo sola dopo la rottura con il protagonista del duo Benji & Fede. Secondo alcuni rumors Federico avrebbe tradito la sua fidanzata con l’ex concorrente di Amici Emma Muscat. Ad Andrea Damante invece, è stato attribuito il primo flirt, proprio con la Croce, dopo la lunga e intensa storia d’amore avuta con Giulia De Lellis, attualmente innamorata e fidanzatissima con il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

In realtà il dj veronese, proprio negli ultimi giorni, avrebbe fatto un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni sul rapporto con Sara, affermando in una recente intervista che tra loro, per il momento è solo amicizia. Parole, che troverebbero in realtà conferma proprio nell’affiatamento che sembra esserci tra Andrea e Paola, che in questi giorni stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza.

Tra i due, sguardi complici e un’evidente sintonia e c’è già chi parla di una probabile nuova relazione che potrebbe consacrare il dj e l’influencer a coppia dell’estate. Chissà se il mare dall’intenso blu dell’Isla Bonita, vedrà proprio nelle sue acque, sorgere un nuovo amore.