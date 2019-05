Paola Caruso, la verità sul rapporto con la madre biologica

editato in: da

Paola Caruso ha finalmente ritrovato la madre biologica grazie all’intervento di Barbara D’Urso, ma le cose non sono semplicissime.

La signora Immacolata Meleca ha scoperto di avere una figlia – che le è stata sottratta dalla madre e adottata quando era piccolissima – grazie alla tv. La donna ha spiegato in una lunga lettera di aver vissuto un brevissimo flirt con un calciatore famoso e di essere rimasta incinta. Dopo il parto però le è stato fatto credere che la neonata era morta. Quella bambina era proprio Paola Caruso.

A confermarlo è stato il test del DNA. I risultati sono stati letti dall’ex Bonas di Avanti un Altro in diretta durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, fra lacrime e grandi emozioni. Imma e Paola si sono abbracciate, felici di essersi finalmente ritrovate, soprattutto ora che la Caruso è diventata mamma di Michelino, nato dalla love story (finita bruscamente e fra le polemiche) con Francesco Caserta.

Nonostante ciò ritrovarsi dopo tantissimi anni di lontananza non è affatto semplice, come ha svelato la stessa showgirl, raccontando al Corriere della Sera, il rapporto con la madre biologica. “Devo tutto a Barbara D’Urso e Ivan Roncalli – ha svelato – senza di loro non l’avrei trovata. Ora mi ritrovo con due mamme, un fratello e una sorella, è sconvolgente. Non ci riesco a chiamarla mamma – ha poi aggiunto timidamente, parlando di Imma -. Mia mamma è quella che mi ha cresciuta e ha fatto tanti sacrifici per crescermi”.

Dopo aver conosciuto la madre, Paola ha scoperto anche chi è suo padre biologico. Si tratta di un noto calciatore che ha militato nel Catanzaro e che non sa nulla di lei. La soubrette rivelerà il suo nome durante la prossima puntata di Live – Non è la D’Urso, dove scopriremo i nuovi sviluppi di questa storia. “È un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli – ha svelato qualche giorno fa -. So chi è. So che non ha figli. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.