Paola Caruso si sfoga contro l’ex Francesco Caserta: “Troverò un padre per Michelino”

“Troverà un padre per Michelino”: a parlare è Paola Caruso, che non si arrende e sogna di regalare una famiglia al suo bambino, dopo il doloroso addio a Francesco Caserta.

La showgirl, come è ormai noto, si è separata dall’imprenditore poco dopo aver scoperto di essere incinta. Da allora i due si sono scambiati accuse e frecciatine, sino alla nascita del piccolo, arrivato lo scorso 2 marzo. Un parto che Paola ha vissuto da sola, visto che il padre del bambino non era accanto a lei. Ora che sono trascorsi diversi mesi, la situazione non è cambiata: Caserta si rifiuta di incontrare il piccolo.

Paola Caruso però non è disposta ad arrendersi. Dopo aver ritrovato finalmente la sua mamma biologica, la showgirl è decisa a regalare un papà al suo piccolo. “Il papà è una figura importante – ha svelato sulle pagine del settimanale Nuovo, sfogandosi contro l’ex -, il destino ha voluto che mio figlio non lo avesse. Gli troverò, un padre che lo ami! Un papà come “quello” non può fare del bene a Michelino”.

Parole forti, che arrivano dopo numerosi tentativi di riconciliazione che però, di fatto, non hanno portato a nulla. Francesco non ha mai conosciuto Michelino che, secondo Paola Caruso, dovrà crescere senza un padre. Un pensiero che la showgirl non riesce ad accettare, tanto che è decisa a cambiare le cose.

Qualche settimana fa la Caruso era stata ospite di Live – Non è la D’Urso, dove aveva scoperto il nome del padre biologico, tentando di contattarlo. L’uomo, un calciatore del Catanzaro, ha affermato di non voler avere nulla a che fare con lei, rifiutando l’ipotesi della paternità.

Poco dopo la nascita di Michelino, Paola aveva lanciato un appello in diretta tv, chiedendo a Francesco Caserta di riconoscere il piccolo. “Non si può obbligare nessuno a fare il padre, ma ti aspettiamo. Se vuoi fare il padre Michelino è qui – aveva detto fra le lacrime -. So quanto ci siamo amati, Michelino è il frutto dell’amore”.

L’imprenditore aveva risposto al messaggio su Instagram: “Ho guardato i video della puntata e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. A quanto pare però le cose non sono cambiate.