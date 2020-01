Paola Caruso, è pace con l’ex Caserta: “I desideri si avverano”

editato in: da

Paola Caruso è riuscita a realizzare il suo sogno più grande riavvicinandosi all’ex Francesco Caserta per amore del figlio Michelino. Un anno fa la coppia si è detta addio, poco prima della nascita del piccolo. Da allora la showgirl ha cercato spesso di riconciliarsi con l’imprenditore, ma senza nessun risultato. Ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato in lacrime il dolore per la lontananza dal padre di suo figlio, lanciando diversi appelli.

Ora sembra che, dopo un lungo silenzio, Francesco Caserta abbia fatto la sua scelta. Il riavvicinamento era iniziato qualche giorno fa e non era sfuggito ai follower della Caruso. In tanti avevano notato i like scambiati fra gli ex sino alla comparsa di un nuovo post. La modella ha pubblicato uno scatto in cui il piccolo Michele sorride su una Ferrari per bambini. “I desideri si avverano”, ha scritto Paola, ricevendo un Mi Piace da parte dell’ex compagno.

La showgirl è reduce dalla fine della relazione con Moreno Merlo, ex single di Temptation Island Vip con cui si è lasciata fra accuse e interviste in tv. “Quello che ho passato è assurdo, non si vede nemmeno nei film horror – aveva svelato la Caruso parlando di Francesco Caserta -. Una storia così non l’ho mai sentita”.

“Ma quello che mi ha scioccato e da cui non mi sono ancora ripresa è che c’è questa situazione con mio figlio ma, in realtà, Francesco ha un altro figlio – aveva svelato dalla D’Urso -. Ha un altro bambino, di nove anni, che lui non ha mai riconosciuto come sta facendo con mio figlio… Pensate a me incinta con questo pensiero. Francesco ha 28 anni e ha questo bambino di nove che non ha mai riconosciuto e sta facendo la stessa cosa con mio figlio. Io ho le prove che questo bimbo è figlio suo, certo, io ho tutto. Ho anche visto questo bambino che è il fratello di mio figlio, lui sa di chi è figlio e Francesco lo vede anche mentre io non l’ho mai saputo che esistesse”.