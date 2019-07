Caruso ha un nuovo amore. E si prende una rivincita sulla Fico

editato in: da

È tornato il sereno nella vita di Paola Caruso dopo la delusione della storia tra Fico-Caserta, la conferma arriva da Instagram.

Cresce, nelle ultime ore, la curiosità dei fan rispetto all’ultima fotografia pubblicata dalla showgirl calabrese, che la ritrae in compagnia di Moreno Merlo. Sorridono entrambi, scambiandosi uno sguardo complice: quello scatto assomiglia proprio ad un felice ritratto di famiglia. Che sia arrivato l’amore nella vita dell’ex bonas di Avanti un altro, dopo la delusione dell’epilogo con Francesco Caserta?

A tenerle compagnia, in quella fotografia e forse nella vita, è Moreno, volto già noto della televisione italiana. Il ragazzo infatti ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island come tentatore. Lui ha 29 anni ed è di Moncalieri. Ama lo sport e i viaggi e nel tempo libero lavora come dj in alcuni locali d’Italia. Paola si sarà innamorata di lui?

I due in realtà erano già stati avvistati insieme alla premier de Il Re Leone. In quella occasione, Paola e Moreno hanno sfilato insieme sul red carpet. Ma è una delle ultime foto su Instagram, accompagnata dall’hashtag #familyfirst, che fa intendere che forse la showgirl ha ritrovato l’amore e la serenità proprio con l’ex tentatore dopo le ultime vicende sentimentali non proprio felici.

La soubrette infatti, com’è noto al pubblico, è in guerra con il suo ex compagno Francesco Caserta. Attualmente l’imprenditore, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe impegnato in una relazione con Raffella Fico.

Notizia questa che ha mandato su tutte le furie la Caruso che proprio alcuni giorni fa si è lasciata andare a un lungo sfogo sui suoi social network. “Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità?”- queste, le dure parole di Paola nei confronti della Fico.

A lasciare contrariata e delusa la bonas, però, è l’atteggiamento del suo ex compagno che, nonostante le promesse di diventare un padre presente per il loro Michelino, è sparito nuovamente.

Momenti difficili per la Caruso che si trova nuovamente in guerra con Francesco Caserta. Speriamo dunque, che la presenza di Moreno, possa portare nella vita della showgirl un po’ di meritata serenità.