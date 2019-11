Paola Caruso in crisi con Moreno dopo l’intervista dalla D’Urso

editato in: da

La storia fra Moreno Merlo e Paola Caruso è già arrivata al capolinea? Solo qualche giorno fa la coppia era stata ospite del salotto di Barbara D’Urso per raccontare l’amore e la voglia di allargare la famiglia.

Ancora una volta la showgirl calabrese si era sfogata contro l’ex Francesco Caserta accusandolo di aver abbandonato Michelino, il bambino frutto della loro relazione. “Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi – aveva raccontato poco prima Paola al settimanale Nuovo -. Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me”.

“Conviviamo insieme, ma part-time – aveva svelato la Caruso -. Nel senso che Moreno vive a casa mia per tre-quattro giorni alla settimana e poi raggiunge sua madre che abita da sola in un paesino fuori città. Il progetto è quello di convivere a tempo pieno, però vogliamo fare le cose bene e con calma”.

Non solo: la Caruso aveva anche affermato di voler mettere su famiglia con l’ex tentatore di Temptation Island: “Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino – aveva raccontato -. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi… E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”.

Un sogno che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe già infranto. Da qualche giorno infatti Moreno e Paola non si seguono più su Instagram segno che potrebbe essere successo qualcosa fra loro. Inoltre nei rispettivi profili non sono più apparse foto di coppia. Degli indizi che farebbero pensare a una rottura improvvisa. Per ora i diretti interessati non hanno commentato il gossip, arrivato dopo che nel salotto della D’Urso erano apparsi più uniti che mai.

Moreno Merlo era entrato nella vita della Caruso dopo l’addio a Francesco Caserta, l’imprenditore e padre di Michelino che non ha mai voluto riconoscere nè incontrare il piccolo. Un grande dolore per Paola che ha affrontato la gravidanza e la vita da mamma senza il compagno.