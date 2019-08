Paola Caruso, Barbara D’Urso madrina del figlio Michelino

editato in: da

Barbara D’Urso sarà la madrina di Michelino, il figlio di Paola Caruso.

A rivelarlo è stata la showgirl che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha raccontato il rapporto splendida con la conduttrice ringraziandola per l’aiuto che le ha fornito. Paola infatti ha affrontato la gravidanza da sola, dopo l’addio a Francesco Caserta, padre di suo figlio. La coppia si è separata prima della nascita di Michelino che ad oggi, come ha svelato la modella calabrese, non ha mai incontrato il suo papà.

Durante la gestazione e dopo la nascita del piccolo, la Caruso è stata spesso ospite di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso per raccontare la sua vita privata, le gioie della maternità e le tante difficoltà. Grazie a Barbara è riuscita a lanciare numerosi appelli al suo ex compagno, ma soprattutto ha incontrato la sua mamma biologica.

Attraverso la tv infatti Imma, la madre biologica di Paola, è riuscita a scoprire che la figlia partorita 34 anni fa era viva e non morta come le avevano fatto credere. Le due si sono incontrate negli studi Mediaset dove, fra le lacrime, hanno letto il risultato del test del DNA. Un momento emozionante in cui anche la D’Urso si è commossa. Poco dopo, sempre grazie alla conduttrice, la Caruso è riuscita a scoprire il padre biologico.

Negli anni fra Barbara e Paola è nato un legame speciale, tanto che l’ex Bonas di Avanti Un Altro ha scelto la presentatrice come madrina al battesimo del figlio Michelino. “Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara D’Urso – ha confessato la Caruso -. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”.

“Michelino è fantastico – ha aggiunto la showgirl -. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene”.