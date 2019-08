Paola Caruso attacca l’ex: “Non mi dà un euro per mio figlio”

editato in: da

Paola Caruso torna a scagliarsi contro Francesco Caserta, il padre di suo figlio Michelino.

La showgirl e l’imprenditore si sono lasciati poco dopo che lei aveva scoperto di essere incinta e da allora si sono spesso scontrati via social. Caserta infatti non ha mai conosciuto il figlio e non sembra intenzionato a farlo. Paola più volte in passato aveva lanciato appelli per riconciliarsi, ma ora sembra decisa a far valere le sue ragioni anche in altre sedi.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex Bonas di Paolo Bonolis ha affermato che l’ex compagno non si prenderebbe cura del figlio, sia emotivamente che economicamente.

“Da dodici mesi non mi dà un euro – ha svelato, senza nascondere la rabbia che prova per tutta la situazione -. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”.

Francesco Caserta, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe legato da qualche tempo a Raffaella Fico. Paola Caruso invece è ancora single, anche se è stata avvistata spesso in compagnia di Moreno Merlo, ex protagonista di Temptation Island.

“Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo – ha svelato la Caruso, senza sbilanciarsi riguardo la relazione -. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”.

Nel frattempo però Moreno ha già conosciuto il figlio e sembra che fra i due sia nato un bel rapporto. “Michelino gli piace, gioca insieme a lui, stiamo bene”.

Non resta che attendere per scoprire come si evolverà il rapporto della modella con l’ex tentatore, ma soprattutto cosa accadrà con Francesco Caserta.

Solo qualche giorno fa la Caruso aveva dedicato un post speciale al figlio: “Ogni giorno cresci sempre di più – aveva scritto -. Ora mi sorridi e il tuo sorriso è la mia forza. Sei la mia vita figlio mio….c’è la metto tutta…dedico ogni mio respiro a te”.