Paola Barale torna in tv, si confessa su Raz Degan. E incanta in bikini su Instagram

editato in: da

Paola Barale tra televisione e foto private su Instagram

Paola Barale torna in tv, ospite di Paola Perego a Non disturbare su Rai Uno.

Nell’intimità di una camera d’albergo, la presentatrice scopre il lato privato della showgirl che racconta della sua carriera e del suo amore per Raz Degan. La Barale parla della sua infanzia a Fossano, dei primi passi in televisione quando giocava sulla somiglianza con Madonna, dell’incontro con Mike Bongiorno che ha segnato una svolta. E poi naturalmente la lunga love story col modello israeliano e del loro viaggio in barca a vela in Australia.

Raz Degan ha sempre dichiarato che Paola è rimasta nel suo cuore. Ma la Barale a Mara Venier qualche mese fa spiegò i motivi che l’hanno divisa da Raz: “L’amore deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano”. Ma nonostante tutto, del suo ex conserva un bellissimo ricordo perché lui: “Mi ha aperto la vita”.

La Barale su Instagram annuncia la sua presenza nella trasmissione della Perego pubblicando una foto di loro due insieme a letto e scrive a commenta: “Molte cose ho fatto che non avrei mai pensato di fare, ma finire a letto con @paolaperego17 non me lo aspettavo”.

Jill Cooper, la regina del fitness, commenta: “Belle le mie Paola!! siete due donne straordinarie”. E a proposito di fisici scolpiti, la Barale ha pensato bene di lasciare senza fiato i suoi fan, pubblicando su Instagram un selfie che la ritrae in bikini. La showgirl, che ha compiuto 52 anni lo scorso 28 aprile, sfoggia un corpo da far impallidire le 20enni: addominali d’acciaio, gambe magre e prive di cellulite e un vitino da vespa.

I follower sono in visibilio e qualcuno la paragona a Sharon Stone: “La mia sharon stone italiana preferita”. Ma per avere quella linea, Paola suda parecchio. Come lei stessa aveva documentato sui social.