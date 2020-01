Paola Barale sotto accusa per Signorini: lei replica su Instagram

editato in: da

Paola Barale tra televisione e foto private su Instagram

Paola Barale replica alle accuse su Instagram dopo il duro affondo su Alfonso Signorini. La showgirl qualche giorno fa era intervenuta con un post per commentare il Grande Fratello Vip e le parole di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis che gli erano costate l’esclusione dalla casa di Cinecittà.

La Barale aveva reputato giusta la decisione, ma aveva anche accusato di incoerenza Signorini per via di alcune foto pubblicate sulla sua rivista. “Non è, forse – aveva scritto la conduttrice -, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più?”.

Le parole di Paola Barale hanno fatto molto discutere e su Instagram qualcuno ha attaccato l’ex compagna di Raz Degan, affermando che anche lei sarebbe stata incoerente.

“Visto che parlavi di coerenza – ha scritto un utente -, perché tu a dicembre, pochi mesi dopo il casino delle tue foto a luglio, hai rilasciato un’intervista su Chi con tanto di servizio fotografico?”. Paola ha immediatamente risposto svelando un retroscena: “Perché avevo un accordo con il fotografo – ha replicato con grande sincerità – che poteva vendere le mie fotografie e per non sottrarmi all’accordo e far perdere soldi al fotografo ho accettato, mio malgrado, di fare questa intervista”.

Da tempo la Barale è lontana dalla televisione, ma è ancora molto amata dal pubblico. Su Instagram racconta le sue giornate con ironia ed è impossibile non rimanere conquistati dal suo fascino. Di recente, con la consueta sincerità, Paola si era confessata nel programma di Peter Gomez, parlando del suo legame con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, degli scandali del passato, dei pettegolezzi sul suo conto e della fine del matrimonio con Gianni Sperti.