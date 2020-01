Paola Barale parla di Gianni Sperti, ma tace su Raz Degan

editato in: da

Paola Barale parla della fine del matrimonio con Gianni Sperti, ma non svela nulla sull’addio a Raz Degan. Nel corso della sua intervista rilasciata a Peter Gomez nel programma La Confessione, la showgirl ha parlato del suo passato accanto all’opinionista di Uomini e Donne.

I due sono stati sposati dal 1998 al 2002 dopo l’incontro a Buona Domenica e una storia d’amore da favola. Per anni la Barale, molto riservata, non ha mai voluto parlare dei motivi dell’addio dal ballerino ed entrambi hanno rilasciato pochissime interviste al riguardo.

Per la prima volta a La Confessione, Paola ha confessato cosa la portò a mettere fine alle nozze con Sperti. “La fine del mio matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro – ha spiegato a Peter Gomez -. Lui lavorava, ma non sempre. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato”.

Nel corso della chiacchierata con il giornalista, la Barale ha parlato di molte questioni del suo passato. Dai gossip sul legame con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, alla lite con Mike Bongiorno, sino alle accuse di possesso di marijuana. L’unico tema non affrontato è stato quello dell’addio a Raz Degan. I due sono stati legati per moltissimi anni fino all’addio, arrivato nel 2015 dopo una lunga love story, iniziata nel 2002.

Nonostante la fine della relazione, il legame non si è mai dissolto del tutto e quando Raz è sbarcato all’Isola dei Famosi, Paola non ha esitato un istante ed è volata sino in Honduras per sostenerlo. L’incontro, molto emozionante, era terminato con un bacio, ma poco dopo la Barale aveva confermato di essersi separata dal compagno.

Qualche tempo fa, ospite a Verissimo, Raz aveva svelato di essere di nuovo innamorato e di aver voltato pagina dopo l’addio alla showgirl. “Posso dire che al momento sto bene con questa donna – aveva spiegato -. Lei è speciale”. La Barale non aveva commentato e non sembra disposta a farlo nemmeno oggi. La modella non ha rilasciato nessuna dichiarazione su Degan e, raccontando il suo passato, non ha rivelato nulla sull’ex.