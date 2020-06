Paola Barale ospite di Adriana Volpe torna a parlare di Raz Degan e Gianni Sperti

editato in: da

Paola Barale tra televisione e foto private su Instagram

Paola Barale, ospite del nuovo show di Adriana Volpe, torna a parlare di Raz Degan e Gianni Sperti. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista all’ex concorrente del GF Vip. Negli studi di Ogni Mattina, Paola si è confessata riguardo la sua vita sentimentale, svelando una certa insofferenza riguardo le domande sui suoi ex.

Dal 1992 al 1995, Paola è stata legata a Marco Bellavia, conduttore di Bim bum bam. Poi l’incontro con Gianni Sperti e le nozze nel 1998. Un matrimonio durato solo pochi anni e terminato negli anni Duemila. In seguito la Barale ha vissuto un’intensa quanto tormentata storia d’amore con Raz Degan. Insieme dal 2002, i due si sono lasciati nel 2008 per poi ritrovarsi e lasciarsi nel 2015. La rottura fra la showgirl e il modello è stata piuttosto dolorosa per Paola, che non ha mai parlato volentieri dell’addio. Durante la partecipazione di Raz all’Isola dei Famosi sembrava che si fossero riavvicinati, salvo poi allontanarsi definitivamente.

“Non so perché mi continuano a chiedere di lui – ha spiegato alla Volpe, parlando di Degan -, sono passati cinque anni, dal mio ex marito sono passati 20 anni, la vita va avanti. Serve anche un po’ di rispetto nei confronti di una persona che non ha più voglia di stare a parlare di determinate cose anche perché non so più che dire, non ci siamo lasciati in buoni rapporti, non ci sentiamo, non ci vediamo”.

“Sto bene, ma ho avuto tempi migliori come tutti visto quanto capitato – ha svelato – il lockdown l’ho fatto a Milano, avevo la possibilità di stare a Ibiza o a Milano, ma ho preferito stare qui per una questione di famiglia. Fortunatamente è andato tutto bene. È stato un momento curioso, stressante, interessante da un certo punto di vista”. Paola ha confessato di aver sentito la mancanza del lavoro: “La cosa che mi è mancata di più è stato il lavoro, mi era partito un anno bello dopo un periodo abbastanza inattivo, avevo iniziato una tour teatrale con 40 date ma è stroncato tutto all’improvviso. La cosa brutta è che dovrei riprendere a metà gennaio, quindi starò ferma un anno”.