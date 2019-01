Paola Barale incanta su Instagram con l’eclissi di Luna

editato in: da

Paola Barale incanta ancora su Instagram. Ma questa volta si tratta della eclissi di Luna.

La showgirl ha infatti pubblicato sul suo profilo social una suggestiva immagine del fenomeno astronomico, catturato dalla finestra della sua splendida casa milanese.

Lo scatto perfetto della Luna ha mandato in visibilio i fan che hanno commentato entusiasti ringraziandola di aver voluto condividere questo momento magico:

Buongiorno a tutte bellissima foto la luna e qualcosa di meraviglioso…grazie Paola…

Naturalmente, presto i complimenti si rivolgono alla bellezza di Paola:

Ciao @paolabaraleofficial , credo che tu sia una donna stupenda, mi incanta la trasformazione che hai avuto negli anni. Sento la tua profondità spirituale e la condivido in pieno. Mi piacerebbe molto conoscerti. P.s. la luna era magica..

La Barale si mette molto in gioco su Instagram dove mostra quello che fa, le sue esperienze, i suoi viaggi. Dopo aver chiarito definitivamente che è tutto finito con Raz Degan, la showgirl è partita per un viaggio in India che ha documentato passo a passo sul suo profilo.

Anche se è stata vittima di una censura ingiustificata dopo aver messo una clip sul più grande festival religioso al mondo. Il post è stato cancellato perché definito “pornografico“. Paola non ci sta e spiega appunto che non si tratta affatto di nudo e pornografia, anzi tutto il contrario.

Per rimediare all’inconveniente, ha allora ripagato i fan con un altro video dove mostra il nuovo taglio di capelli: un undercut davvero coraggioso che esalta il suo fascino fuori dal comune.