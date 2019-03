Paola Barale a Domenica In: “Raz mi ha cambiato la vita”

editato in: da

Prima ospite a sedersi sulla poltrona di Mara Venier a Domenica In, Paola Barale ricorda i momenti più importanti della sua carriera televisiva e quelli più intimi della vita privata. Dal rapporto affettuoso con la famiglia alle prime esperienze in tv, passando per i viaggi in giro per il mondo e il rapporto con Raz Degan, l’ex showgirl condivide con il pubblico delusioni passate e speranze future.

Bella, perfettamente in forma e avvolta in un abito nero di tulle, Paola Barale sembra essere rinata dopo la difficile storia con Raz Degan. E sulla poltrona di Domenica In, decide di raccontarsi dopo tanto tempo. I ricordi dell’ex showgirl partono dal suo rapporto con la famiglia e arrivano alla prima presenza in televisione nelle vesti della cantante Madonna. Per poi arrivare alla carriera di valletta a fianco di Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna” e all’incredibile successo di Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo. E poi ancora al lavoro come attrice in Cascina Vianello con Sandra e Raimondo, e infine alla presenza in televisione a fianco di Raffaella Carrà. Insomma, una carriera importante, che ha visto Paola Barale al fianco dei big della televisione italiana.

Poi l’amore con Raz Degan, l’allontanarsi dalla televisione e la voglia di dedicarsi alla vita privata. Una scelta del tutto consapevole, perchè stare bene è importante più di ogni cosa.

“Raz mi ha cambiato la vita, io con lui ho raggiunto l’apice della felicità”. Così l’ex showgirl racconta, con poche parole, la storia d’amore che più l’ha coinvolta in tutta la vita. Cominciata quasi per caso, e come se fosse nulla di serio, la relazione tra i due è stata quanto di più coinvolgente sia stato visto dal pubblico negli ultimi anni. I lunghi viaggi insieme, le esperienze estreme, gli allontanamenti e poi il riavvicinamento all’Isola dei Famosi due anni fa hanno tenuto tutti col fiato sospeso. Eppure, sembra che non ci sia un lieto fine per questa storia d’amore incredibile. “Io non l’ho più visto dall’Isola…e poi, magari possiamo parlare di un’altra cosa ora”, conclude così la Barale il discorso della Venier sulla relazione tra i due.

Perchè forse, se vista da vicino, anche la storia d’amore più bella può non rivelarsi tale. E Paola Barale, seppur velatamente, lascia intuire questo parlando della sua relazione con Raz Degan. ” Io sto bene da sola, questo poi me lo ha insegnato Raz…in fondo lui non ci stava mai”. E la showgirl insiste ancora sulla sensazione di solitudine e sul sentirsi trascurata all’interno di una relazione sentimentale: “ci si sente molto più soli, a volte, quando si è in coppia”. Eppure, da quello che sappiamo, Raz Degan non esita mai a dichiarare che la Barale sia l’unico vero amore della sua vita. Come le fa giustamente notare Mara Venier. Ma anche qui, la replica della showgirl sembra piuttosto dura: “un conto è dire le cose, poi però queste vanno dimostrate con i comportamenti”.

Per quanto sia difficile credere che Paola Barale possa davvero aver dimenticato il vero Amore della sua vita, per ora sembra davvero felice di godersi la vita in solitaria, circondata dell’affetto di amici e famiglia. I progetti per il futuro sembrano essere prettamente professionali, eppure l’ex showgirl lascia intendere che qualcosa si stia muovendo anche nella vita sentimentale. Forse qualcuno è davvero arrivato a spodestare Raz Degan dal cuore della Barale?