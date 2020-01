Paola Barale cancella Gianni Sperti: lui replica su Instagram

editato in: da

Paola Barale tra televisione e foto private su Instagram

Paola Barale cancella Gianni Sperti e lui replica su Instagram. La showgirl è stata ospite del salotto di Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato qualcosa di più sui grandi amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. Una love story, quella con il ballerino, iniziata negli studi di Domenica In e coronata dalle nozze durate dal 1998 al 2002, poi l’addio di cui la Barale si è sempre rifiutata di parlare.

Nello show di Barbara D’Urso però la conduttrice si è lasciata andare a dichiarazioni importanti, ribadendo le affermazioni fatte nell’intervista rilasciata a La Confessione di Peter Gomez, dove aveva rivelato di aver divorziato perché il marito voleva dei figli.

“Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio – ha spiegato a Live -. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano. Ero io il capofamiglia, portavo avanti tutto io, lavoravo sempre e solo io. Dobbiamo smettere di pensare che una donna si realizzi solo attraverso i figli. Fare figli è un atto di grande responsabilità”.

Poco prima, di fronte ai filmati con Gianni Sperti e Raz Degan, la Barale ha detto: “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone”.

Gianni Sperti ha parlato raramente delle nozze con Paola Barale e non è mai entrato nel dettagli riguardo la fine del loro amore. I rapporti, a quanto pare, si sono interrotti definitivamente dopo il divorzio. Il ballerino non ha mai nascosto di aver vissuto un momento di profonda sofferenza, superato grazie all’aiuto di Maria De Filippi e di Uomini e Donne. Poco dopo l’intervista a Live – Non è la D’Urso, Sperti ha pubblicato un nuovo post su Instagram che sembra una risposta alla showgirl.

L’opinionista di Uomini e Donne ha postato uno scatto in cui guarda assorto il panorama. “Non devi cercare di fare in modo che le cose vadano come vuoi – ha scritto -, ma accettare le cose come vanno: così sarai sereno”.