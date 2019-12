Panicucci di nuovo nel mirino degli haters, Bacini la difende su Instagram

editato in: da

Per Federica Panicucci è un momento davvero positivo in ambito sentimentale. La conduttrice di Mattino Cinque è da diversi anni felicemente legata a Marco Bacini, l’imprenditore milanese, classe 1976, che le ha ridato il sorriso dopo la fine della lunga relazione con Mario Fargetta.

I due, che hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Silvia Toffanin – la dolcissima confessione è andata in onda lo scorso 21 dicembre – sono una coppia molto affiatata, che non ha paura di mostrare, anche su Instagram, il forte sentimento che li unisce.

Il succitato social è purtroppo territorio di numerosi haters. Federica Panicucci e Marco Bacini stanno avendo spesso a che fare con loro in questi giorni. Dopo il pesante commento a una foto che li ritrae negli studi di Verissimo in compagnia della Toffanin, lo stesso adagio si è ripetuto con uno scatto che la conduttrice ha pubblicato due giorni fa e che la vede, radiosa e sorridente, anticipare qualche dettaglio sul San Silvestro di Canale 5, che la vedrà padrona di casa di Capodanno in Musica in diretta da Bari.

Queste le parole scelte per la didascalia:

Avete già scelto l’outfit per capodanno? Io vi posso anticipare che a #capodannoinmusica avrò 3 cambi! Ma non vi dico altro!😉🤣

Come già detto, tra i numerosi complimenti è comparsa anche qualche critica feroce. Un’utente ha addirittura scritto “Per me può cambiarsi anche 5 volte, non la guardo la mattina e quindi figuriamoci a capodanno”.

Come ha reagito la conduttrice? Non ha risposto. Il suo compagno ha invece deciso, per la seconda volta in pochi giorni, di rispondere a tono. Anche in questo caso lo ha fatto con una punta di ironia. Ecco la sua replica:

però la guarda su Instagram… Misteri della ‘Fede’ (intesa come Federica ovviamente) 😀 Che l’anno nuovo Le porti serenità !

Non c’è che dire: una replica elegante a una critica assolutamente fine a se stessa! Archiviata questa poco piacevole parentesi, i due innamorati sono partiti per Bari dove, come poco fa specificato, la Panicucci condurrà la serata di Capodanno di Canale 5. In attesa del grande appuntamento, ieri sera si sono rilassati partecipando a una festa a casa di amici, felici e incuranti di uscite social che lasciano il tempo che trovano.