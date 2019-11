Pamela Prati, tutta la verità su Mark Caltagirone nella sua autobiografia

editato in: da

Si torna a parlare di Mark Caltagirone, di nuovo. Lo scandalo che ha coinvolto Pamela Prati e le sue – ormai ex – socie (Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo) adesso sarà uno degli argomenti principali del nuovo libro della showgirl. Ebbene sì, stando a quanto riportato da Dogospia, la Prati pare abbia deciso di raccontare la sua storia, o per lo meno la sua versione, mettendo tutto nero su bianco nella sua autobiografia.

Che l’argomento Mark Caltagirone sia uno degli argomenti principali del libro lo si capisce dal breve estratto pubblicato dal sito di D’Agostino. “Ancora devo fare i conti con quel passato doloroso – è stato scritto – in questo libro, voglio raccontare anche le passioni della mia giovinezza, la carezza del pubblico che lenisce il dolore come una medicina, e i grandi amori, vissuti con tutta me stessa […] Voglio raccontare, in questo libro, la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata.”

I fan della showgirl, quelli che hanno seguito il caso con passione nei mesi scorsi o – semplicemente – i curiosi, dovranno aspettare però la primavera per avere tra le mani il libro della Prati, edito da Solferino per la casa editrice Cairo. Stando a quanto emerso, inoltre, pare che l’autobiografia di Pamela Pratica si intitolerà “Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità“ e ripercorrerà tutti i momenti più importanti della sua vita (non solo quelli relativi alla sua storia con Mark Caltagirone).

Inutile dire che la notizia, in men che non si dica, ha fatto il giro del web rimbalzando da un social all’altro. Non sono mancati nemmeno i commenti dei più critici e quelli degli utenti che, fin da subito, hanno iniziato a fare dell’ironia sulla cosa.

Nessuna dichiarazione è arrivata (almeno fino ad ora) da parte di Pamela Perricciolo e/o di Eliana Michelazzo, che in passato si sono espresse in più occasioni su Mark Caltagirone e sul presunto coinvolgimento di Pamela Prati in quella che – alla fine – è stata definita dalle stesse come una storia completamente inventata. In fondo il libro, raccontando la versione della showgirl, coinvolgerà inevitabilmente anche loro.