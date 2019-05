Pamela Prati: Rosa Perrotta svela un dettaglio su Mark Caltagirone

editato in: da

Mark Caltagirone, futuro sposo di Pamela Prati, esiste davvero? Si tratta di una domanda che ormai da tempo si pongono esperti di gossip e non.

Ad alimentare i dubbi ci pensa Rosa Perrotta, ormai ex amica della Prati ed ex star dell’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager della showgirl. L’ex tronista di Uomini e Donne era stata ospite di Live – Non è la D’Urso, per raccontare l’addio al nubilato che si era svolto in Egitto, affermando anche di essere stata invitata alle nozze.

La modella napoletana in seguito ha scelto di dissociarsi dalla questione, lasciando l’agenzia della Prati e scrivendo un messaggio su Instagram, in cui ha fatto capire di non essere molto convinta della sincerità della showgirl e delle sue amiche.

“Ho preferito dissociarmi da tutto. Come vi dicevo sarei stata spettatrice come tutti voi dell’evoluzione di questa faccenda. E così è stato – ha scritto ai fan sui social -. Ho scoperto quello che avevate scoperto tutti voi al rientro della mia vacanza a Marsa Alam e mi è anche seccato passare quasi come “complice” a mia insaputa, dato che ne sapevo men che zero sulla vicenda. E quello che ho capito e visto al mio rientro non mi è piaciuto e non mi ha convinto. E sì, molto sinceramente, ho i miei dubbi”.

Ora emergono nuovi dettagli riguardanti il viaggio in Egitto, che alimentano i dubbi riguardo l’esistenza di Marco Caltagirone. Rosa, che è stata sempre insieme alla Prati durante il soggiorno in Nordafrica, ha spiegato di non averla vista parlare mai con il fidanzato al cellulare.

“Siamo state insieme 7 giorni e non ho mai visto la Prati parlare al telefono con Mark Caltagirone – ha svelato a FanPage -. Non l’ha chiamato nemmeno quando siamo scese dall’aereo, momento delicato viste le condizioni politiche del paese”.

Non solo: Rosa ha anche svelato che un video caricato dalla Prati sulle Stories di Instagram non era stato realizzato in Libia insieme a Mark Caltagirone – come affermava Eliana Michelazzo -, ma proprio in Egitto durante la loro vacanza. “L’abbiamo fatta tutte quella storia – ha smentito la Perrotta -, stavamo facendo un’escursione nel deserto”.