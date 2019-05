Pamela Prati: le rivelazione di Rosa Perrotta, star della sua agenzia

editato in: da

Ex tronista di Uomini e Donne e star dell’agenzia di Pamela Prati, Rosa Perrotta ha svelato su Instagram di aver preso le distanze dalla showgirl dopo la bufera sulle sue nozze.

Modella e influencer, Rosa è diventata famosa grazie al programma di Maria De Filippi, dove ha conquistato il cuore di Pietro Tartaglione. La coppia dopo l’addio alla trasmissione ha annunciato di aspettare un figlio ed è stata spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso.

L’ultima volta in cui la Perrotta è apparsa in tv è stato durante una discussa puntata di Live – Non è la D’Urso in cui ha parlato del suo legame con Pamela Prati. La modella infatti fa (o per meglio dire faceva) parte dell’agenzia gestita dalla showgirl sarda insieme alle amiche Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Rosa era partita in viaggio con loro e aveva addirittura festeggiato l’addio al nubilato dell’ex star del Bagaglino in Marocco.

Dopo che i dubbi riguardo l’identità di Mark Caltagirone e le finte nozze si sono fatti più concreti, la Perrotta ha deciso di cambiare agenzia, dissociandosi da quanto sta accadendo.

“Ho preferito dissociarmi da tutto – ha svelato ai fan su Instagram, parlando dell’agenzia di Pamela Prati -. Come vi dicevo, sarei stata spettatrice come voi dell’evoluzione di questa faccenda. Ho scoperto quello che avete scoperto tutti voi al rientro della mia vacanza a Marsa Alam e mi è anche seccato passare quasi come ‘complice’ a mia insaputa, dato che ne sapevo men che zero sulla vicenda. E quello che ho capito e visto al mio rientro non mi è piaciuto e non mi ha convinto. E sì – ha concluso -, molto sinceramente, ho i miei dubbi”.

Nel frattempo in tanti attendono di scoprire cosa accadrà. Le nozze della Prati sono attese a maggio e verranno raccontate in tv con uno speciale di Verissimo. Nell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin la showgirl sarda ha ribadito che Mark Caltagirone esiste e che il matrimonio ci sarà, attaccando chi continua a mettere in dubbio la sua sincerità.