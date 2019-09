Pamela Prati rifiuta un selfie con il fan e fugge via: le accuse

editato in: da

Pamela Prati continua a far discutere, questa volta non per il caso Mark Caltagirone, ma per il suo atteggiamento nei confronti di un fan.

Un ragazzo che l’ha incontrata nel centro storico di Roma infatti ha svelato su Instagram il comportamento della showgirl. La Prati, secondo quanto raccontato in un post, avrebbe prima rifiutato una foto con il fan, poi l’avrebbe accusato di stalking, infine si sarebbe rifiutata di parlarci.

“Esco dalla gelateria, chi mi trovo di fronte? Pamela Prati – ha scritto un utente di Instagram, raccontando l’incontro con l’ex star del Bagaglino -. Choc. Ovviamente mi avvicino ed educatamente le chiedo: “Ciao Pamela posso chiederti una foto?” e lei risponde: “No no non le amo, non le amo!” E io vabbè “dai ti prego una sola foto” (gliel’ho richiesto per fare il video per dimostrare che non racconto cazzate) lei fa la cafona e scappa, eh vabbè, d’altronde che ti aspetti…”.

“5 minuti dopo – ha aggiunto il ragazzo -, esce da un negozio più avanti facendo finta di farsi un selfie atteggiandosi in un modo alquanto esagerato (per far sì che nessuno le chiedesse una foto) la mia amica le chiede una foto e lei fa: “Un attimo sto lavorando” (stava facendo finta di farsi un selfie in realtà) comunque poi con la mia amica la fa, io scatto la foto a loro e lei mi guarda e fa: “Oddio questo mi sta antipatico, mi pressa, quasi stalking”. Io choccato le dico: “Ma dai Pamela ti ho chiesto solo una foto, siamo tuoi fan e la mia amica si voleva fare la foto con te adesso ve la scatto” poi antipaticamente va via”.

Un atteggiamento, quello della showgirl sarda, che non è affatto piaciuto al fan. “Cara Pamela ti volevo dire che dovresti solo ringraziare Dio se qualcuno ancora ti chiede una foto dopo le figure che hai fatto in tutti i salotti televisivi d’Italia qualche mese fa – ha scritto riferendosi al caso Mark Caltagirone che l’ha vista coinvolta insieme ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo -. Ma la colpa è mia che ti ho dato importanza e ti ho chiesto una foto. Detto questo, apri il dizionario e vai a leggere cosa significa stalking, credo ti sfugga il concetto”.