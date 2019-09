La Prati pronta a tornare a Verissimo, ma Silvia Toffanin non vuole

editato in: da

L’affaire Prati non si è ancora concluso. Tutt’altro, con settembre e il ritorno in TV dei talk show che hanno trattato la vicenda, le tre protagoniste sono tornate ad affilare le lame.

Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sembrano non aver ancora esaurito tutto ciò che avevano da dire sul finto matrimonio con Mark Caltagirone e ciò che ne è seguito. E dopo un’estate in cui tutte tre hanno dimostrato di voler riprendere in mano la loro vita, ci aspetta una stagione televisiva che promette di svelare nuovi dettagli.

Se Eliana Michelazzo, a mezzo stampa, ha fatto sapere di aver trovato l’amore, questa volta in carne ed ossa, e di voler far pace con Pamela Prati, l’agente Pamela Perricciolo risulta essere il primo ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. Proprio la Perricciolo, d’altronde, stando alle dichiarazioni delle altre due, sembra essere la principale responsabile dell’organizzazione della truffa ai danni non solo dei telespettatori, ma anche delle due amiche che si sono dette vittime ignare di tutto. L’ex agente della Prati, che al tempo non aveva rilasciato molte dichiarazioni, sembra essere pronta a parlare.

Poteva essere da meno Pamela Prati? Lei, che dopo lo scandalo aveva preferito rinunciare ai riflettori e alle telecamere per cercare un po’ di pace, sembra adesso intenzionata a tornare in tv per parlare del misfatto, più precisamente a Verissimo. Ma, a bloccarla, uno stop che sembra non poter essere rimosso. A rinunciare alla partecipazione della Prati, secondo Dagospia, sarebbe stata la stessa Silvia Toffanin.

A spingere la conduttrice a rinunciare alle nuove dichiarazioni di Pamela Prati sarebbe stato il cachet troppo elevato richiesto da quest’ultima. La Toffanin sembra proprio non intenzionata a cedere e, per questo, le trattative sarebbero, almeno per ora, in fase di stallo. Si riuscirà a trovare un compromesso?

La vicenda, in ogni caso, riesce ancora ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Sarà per via delle troppe incongruenze tra i racconti delle tre protagoniste, sarà per capire di chi sia davvero la responsabilità o anche solo per sapere come sono cambiate le loro vite dopo che la verità sul matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è venuta a galla. Le loro nuove dichiarazioni ci lasceranno, ancora una volta, a bocca aperta?