Pamela Prati pronta al ritorno in tv: a Verissimo con Silvia Toffanin

editato in: da

Pamela Prati prepara il suo ritorno in tv dopo una lunga estate in cui ha cercato di dimenticare il caso Mark Caltagirone.

In questi mesi la showgirl sarda si è lasciata alle spalle lo scandalo che l’ha resa protagonista di numerose trasmissioni televisive insieme alle agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Prati è tornata su Instagram dopo un lungo silenzio, raccontando un’estate fatta di viaggi di lusso, passeggiate sulla spiaggia e cene in riva al mare.

Presto però potrebbe tornare in televisione per raccontare gli sviluppi del caso che ha appassionato moltissimi telespettatori. A dare qualche indizio Silvia Toffanin che in una recente intervista è tornata a parlare dell’ospitata dell’ex star del Bagaglino a Verissimo. Tutti ricordano la discussione scoppiata in studio fra la conduttrice e la Prati quando Silvia le chiese di vedere una foto di Mark Caltagirone.

Quel giorno Pamela abbandonò la trasmissione, furiosa, rifugiandosi dietro le quinte, salvo poi tornare in un’altra puntata per affermare di essere stata plagiata. Di recente la Prati si era scagliata su Instagram contro le trasmissioni che, a suo dire, avevano lucrato sul caso del finto matrimonio. Se il rapporto con Barbara D’Urso, che si è occupata dell’affaire con il suo Live, sembra ormai rovinato, è invece ancora buono quello con Verissimo e Silvia Toffanin.

Per questo la showgirl potrebbe apparire nella prossima stagione del programma. “Se tornerò sul caso Pamela Prati? Se ci saranno degli sviluppi, perché no?” ha detto l’ex Letterina di Passaparola a Sorrisi e Canzoni Tv. Ha poi ricordato l’intervista in cui, con grande grinta, accusò la soubrette sarda di mentire.

“Il comportamento di Pamela mi ha stupito. In fondo il succo del nostro mestiere è tutto qui: cercare di capire dove sta la verità, no? – ha raccontato -. Al di là degli scoop, ciò che per me conta davvero è quello. Chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità. E, possibilmente, senza mentire”

Per ora la Prati non ha confermato l’ospitata, mentre sarà a Verissimo, Ilary Blasi, migliore amica della Toffanin. “Certo, non mancheranno gli ospiti che ritornano periodicamente, gli habitué di Verissimo – ha svelato -. A me fa sempre molto piacere incontrarli”.