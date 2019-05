Pamela Prati torna su Instagram dopo lo scandalo delle nozze (e sorride)

editato in: da

Pamela Prati torna su Instagram dopo la bufera mediatica che ha investito il suo matrimonio e la decisione di chiudere il suo profilo.

Da qualche settimana infatti la showgirl sarda si è chiusa nel silenzio, scegliendo di non replicare ai gossip secondo cui le nozze con Mark Caltagirone sarebbero una montatura e l’imprenditore romano non esisterebbe. Dopo le interviste in tv dalla D’Urso e dalla Venier, le repliche delle sue agenti a Live e il malore, Pamela ha deciso di continuare per la sua strada e non rispondere più a chi le chiede spiegazioni riguardo a ciò che sta succedendo.

L’ex star del Bagaglino è scomparsa dai social, ma in queste ore scopriamo che sta bene e che è tornata a sorridere. A svelarlo Eliana Michelazzo, sua fedele agente e amica, che ha pubblicato nelle Stories di Instagram un video in cui appare anche la showgirl. Nella clip l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in auto e inquadra il suo cane, poi la telecamera si sposta verso la persona che è al posto di guida e vediamo Pamela Prati, visibilmente dimagrita, ma sorridente.

Nel frattempo si avvicina la data delle nozze dell’imprenditore con la soubrette. Secondo quanto rivelato da Cristiano Malgioglio, che è stato invitato al matrimonio, si terranno il prossimo 8 maggio, probabilmente in Umbria. Le nozze verranno riprese dalle telecamere di Verissimo, come ha annunciato anche Silvia Toffanin, che ha ricevuto l’esclusiva e che svelerà il volto di Mark Caltagirone, l’uomo del mistero.

L’ultima intervista rilasciata da Pamela risale allo scorso 19 aprile quando è stata ospite proprio di Verissimo per rispondere alle accuse di chi è convinto che stia mentendo. “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? – aveva detto -. Basta devono smetterla, davvero. Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me. Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge. Purtroppo certe persone gioiscono più della tua infelicità che della tua gioia. Ci stanno rovinando questo bel momento”.