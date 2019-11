Pamela Prati su Instagram festeggia il primo compleanno dopo Mark Caltagirone

editato in: da

Pamela Prati su Instagram festeggia il primo compleanno dopo lo scandalo Mark Caltagirone. L’ultimo anno ha portato grandi cambiamenti nella vita della showgirl sarda, che ha dovuto affrontare critiche, accuse e un’esposizione mediatica senza precedenti.

Se 12 mesi fa, quando compiva 60 anni, accanto a lei c’erano le fedeli agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, oggi la situazione è molto diversa. Le strade della soubrette e delle manager si sono divise irrimediabilmente dopo lo scandalo del finto matrimonio, le interviste e le lacrime in tv.

La Prati in questi mesi si è tenuta lontano dalla televisione, tranne per una piccola ospitata a Non è l’Arena di Massimo Giletti, dove ancora una volta ha ribadito la sua innocenza, affermando di essere stata raggirata dalla Michelazzo e da Donna Pamela. Mentre si scava ancora per scoprire la verità, la showgirl è andata avanti, raccontando su Instagram la nuova vita, fra viaggi, speranze e l’amicizia con il suo avvocato, Lina Caputo.

Mentre mesi fa Pamela progettava le nozze con l’imprenditore romano e affermava di amare Mark Caltagirone (tanto da dedicargli un tatuaggio), oggi è single e circondata da nuovi amici. Con lei Lina Caputo, il legale che la sta affiancando, e Carlo De Cristofaro, anche lui avvocato.

I due le hanno organizzato una festa a sorpresa a Roma, con tanto di palloncini e torta. L’ex star del Bagaglino ha soffiato le candeline, postando la foto anche su Instagram, ha gustato piatti gourmet e ha scartato regali griffati. Un compleanno con pochi intimi, che svela la nuova vita, lontano dal piccolo schermo, della Prati.

Per festeggiare i suoi 61 anni, Pamela ha postato su Instagram la lettera scritta dall’avvocato Carlo, suo amico, che rivela il cambiamento vissuto in questi mesi in cui lo scandalo Mark Caltagirone l’ha travolta.

“Io, fossi in te, brinderei due volte – si legge nel post -: una all’anno passato, che è stato un vero anno di m***a; una all’anno che è appena cominciato, che non potrà che essere meraviglioso. Sei tu, sei viva, sei libera. Non sei invulnerabile, perché sei umana e anche tu puoi farti male. Ma potevi essere tante cose oggi, potevi essere una qualunque Titina, Genoveffa, Stefania, Francesca. Invece anche oggi sei tu, 100% Pamela Prati!”.