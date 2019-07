Pamela Prati in bikini su Instagram dopo Mark Caltagirone e il retroscena di Signorini

editato in: da

Pamela Prati, l’estate dopo Mark Caltagirone

Pamela Prati non parla più dopo che si sono spenti i riflettori sulla vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone.

La showgirl però è tornata ad essere molto attiva su Instagram. Da quando ormai la verità è venuta a galla, ossia che il fidanzato e i bambini in affido sono una finzione, Pamela ha deciso di ricomparire sui social come faceva un tempo. Dismessi i panni della moglie brava e pudica, la soubrette ha deciso di stregare i suoi follower mostrando nuovamente il suo fisico scolpito.

Eccola allora troneggiare in mini bikini nero e a 60 anni sembra una 20enne: vita stretta, gambe toniche, addominali scolpiti. Neanche un filo di grasso o di cellulite e il segreto del suo corpo perfetto non è solo nel DNA ma in una cura attenta di linea e pelle, come ci aveva svelato.

I commenti allo scatto sono pochi, ma i “cuoricini” sono migliaia. Non mancano poi sguardi languidi e foto conturbanti in piscina che scatenano la fantasia. Così la Prati tenta di riconquistare il suo pubblico, mentre diserta la prima tappa del Chi Summer Tour a Cesenatico. A rendere nota l’assenza è Alfonso Signorini che svela un retroscena:

C’è una grande assenza. E’ stata annunciata sulle pagine del nostro giornale. Stasera vi do una notizia: Pamela Prati non c’è. Mi ha mandato un messaggio. Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto. Vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: “Scusa ma che vieni a fare?!” E lei mi ha risposto: “Parlo della mia carriera e della mia estate”. ‘Va bene, allora puoi restare a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica”.

La Prati non sembra esserci rimasta troppo male e si consola in vacanza.