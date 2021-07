Pamela Prati al Gf Vip in versione inedita: “Oggi sono una donna libera”

editato in: da

Da Pamela Prati a Gabriel Garko, quando l’amore è una fiction

Nel corso dell’edizione del 2016, Pamela Prati ha dato prova di se stessa al Grande Fratello Vip, ma non nel modo in cui aveva sperato, venendo infine squalificata. Il suo nome è spesso citato tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, condotta da Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale Nuovo TV, la Prati ha chiaro che al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma che in ogni caso non chiuderebbe affatto le porte all’eventualità di entrare nella casa più spiata d’Italia.

“C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì. Se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”. Nonostante i vari problemi che ha avuto negli anni – come la vicenda su Mark Caltagirone – una larga fetta di spettatori prova molta stima nei confronti della Prati. Da giovanissima, è stata una fotomodella e attrice, oltre che la Primadonna del Bagaglino, storica compagnia fondata nel 1965.

“Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del Gf Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa“. C’è voglia di riscatto nelle sue parole, nelle frasi che ha riportato a Nuovo TV. Soprattutto, il desiderio di sfoggiare la sua personalità nel migliore dei modi, senza più ombre. L’edizione del 2016 fu un duro colpo per la Prati, che era entrata insieme a Valeria Marini: non solo una collega, un’amica con cui ha sempre avuto un grandissimo legame e affetto.

L’indiscrezione della presenza della Prati nel cast del Gf Vip era giunta dal giornalista Santo Pirrotta, durante il programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe. “Dopo il caso Mark Caltagirone, si sono spenti i riflettori per lei. In una recente intervista, ha raccontato di essere ancora sotto shock. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà del caso. Prima del libro, però, forse Pamela potrà raccontare la sua verità in un reality che partirà da settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione al Gf VIP 6 è vicinissima”.

Sarebbe bello poter rivedere Pamela in una veste inedita, come dopotutto lei stessa ha ammesso di volere: una donna dalle grandi qualità e dai mille talenti, che negli anni si è incupita, chiusa in se stessa. Decisamente la partecipazione al Grande Fratello Vip rappresenterebbe un riscatto: guarderebbe al futuro in modo diverso, ritrovando le luci della ribalta.