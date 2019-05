Pamela Prati fugge via dopo lo scandalo e spunta una foto di Mark Caltagirone

editato in: da

Pamela Prati fugge via dopo lo scandalo delle nozze annullate e la lite a Verissimo con Silvia Toffanin, mentre sui social spunta una foto di Mark Caltagirone.

Il mistero continua e si infittisce sempre di più con nuovi scoop e colpi di scena. L’ultimo capitolo di quello che è stato soprannominato “l’affaire Prati” è la fuga della showgirl, che avrebbe lasciato Roma per raggiungere la Sardegna, sua terra natale.

Negli ultimi giorni Pamela è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica. Assediata da telecamere e paparazzi, provata dalla lite con Eliana Michelazzo in aeroporto e dall’intervista a Verissimo, avrebbe deciso di ritagliarsi una pausa, rifugiandosi in Sardegna, dove vive la sorella.

Questo non è affatto un periodo semplice per l’ex star del Bagaglino, che sta facendo i conti con accuse e gossip sempre più insistenti. In tanti sono convinti che Mark Caltagirone non esista e che sia solamente una truffa mediatica creata ad arte da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le sue manager e amiche. Ad aggravare la situazione tante testimonianze, da quella di Alfonso Signorini a quella di Sara Varone, sino all’ultima, decisamente forte, di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Insomma: la situazione è delicata e, come è emerso dalle anticipazioni dell’intervista a Verissimo, la Prati non ne può davvero più. Dopo aver abbandonato lo studio della trasmissione dunque, avrebbe preso il primo aereo, lasciando la sua casa di Roma, assediata dai fotografi che sperano di riuscire ad immortalare il fantomatico Mark Caltagirone.

Nel frattempo spunta un nuovo mistero, svelato da Dagospia. Su Facebook infatti una donna che risponde al nome di Silvia Sbrigoli, ha pubblicato una foto taggando Mark Caltagirone. La ragazza sui social sino a qualche giorno fa interagiva spesso con l’imprenditore, facendo intuire di conoscerlo molto bene e postando addirittura uno scatto. “Sei paparazzato dalle mie amiche che mi inviano i tuoi spostamenti” ha commentato mostrando un’immagine in cui si vede un uomo in un ristorante, con il volto coperto.

Si tratta della prima foto dell’imprenditore romano? Probabilmente no, visto che come ha svelato Dagospia, il profilo Facebook sembrerebbe falso, realizzato con foto rubate ad un’influencer di Instagram. Si aggiunge così un nuovo tassello ad una questione già molto intricata.