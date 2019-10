Pamela Prati fotografata nella notte: da sola in una sala Bingo

editato in: da

Da sola, nella notte, in una sala bingo: Pamela Prati è stata immortalata dai fotografi di Diva e Donna durante una serata romana.

Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, la showgirl sarda sta vivendo una nuova fase della sua vita (e della carriera). Mentre nei programmi televisivi si parla sempre meno dell’affaire che l’ha vista coinvolta per diversi mesi, l’ex star del Bagaglino è tornata su Instagram.

Appoggiata dai fan e da chi crede nella sua innocenza, la Prati ha ripreso in mano la sua esistenza. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le ex manager accusate dallo showgirl di averla truffata, sono ormai lontane, mentre la showgirl sarda è impegnata in nuovi progetti.

L’ultimo riguarda il ruolo di testimonial e di ospite a eventi particolari come una fiera dedicata alle nozze dove ha fatto la sua apparizione, scatenando accese polemiche e la reazione di Pietro Tartaglione, compagno di Rosa Perrotta. Polemiche a parte, Pamela sembra aver ritrovato, nell’ultimo periodo, la serenità che le mancava da tempo. Accanto a lei non ci sono più le due ex agenti e amiche, Eliana e Donna Pamela, ma la showgirl non sembra preoccupata dalla solitudine e negli ultimi scatti rubati dai fotografi sembra molto a suo agio.

Nelle foto pubblicate sul settimanale diretto da Angelo Ascolti, la Prati arriva di fronte a un bingo di Roma accompagnata da un’auto. Entra da sola e ne uscirà solo due ore dopo, per la precisione all’una di notte. Le foto riaccendono i gossip riguardo la passione della soubrette per il gioco del bingo.

A parlarne qualche tempo fa era stato Dagospia, ma lei aveva smentito tutto in un’intervista a Verissimo. “Vorrei dire che non ho debiti di gioco – aveva specificato a Silvia Toffanin – questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”.

Negli ultimi giorni a parlare del caso Mark Caltagirone era stata anche Valeria Marini, ospite di Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo. “L’ho vista quest’estate e mi sembrava plagiata, messa in mezzo – aveva spiegato in tv -. So che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Lei era ed è in buona fede, è un’artista degna di rispetto. Ha sofferto tanto, tutto questo è andato a suo discapito”.