Storie Italiane, Pamela Prati e Marco Caltagirone: il giallo delle nozze e la querela

Pamela Prati e Marco Caltagirone si sono sposati a fine marzo ma qualcuno mette in dubbio il loro matrimonio.

La splendida showgirl a 60 anni è convolata a nozze con l’imprenditore in gran segreto, ma dirà nuovamente sì a maggio con una cerimonia pubblica dove è stata invitata formalmente anche Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 31 marzo.

Eppure s’insinuano i sospetti sulla veridicità di queste nozze e su Caltagirone che quasi nessuno conosce. Tra i primi a sollevare il dubbio, c’è Dagospia che promette grandi rivelazioni a breve.

Eleonora Daniele a Storie Italiane ha provato a fare chiarezza sulla vicenda, con Angela Melillo e Patrizia Pellegrino. La prima ha dichiarato:

Mentre la seconda ha detto:

Infatti la Prati ha ottenuto in affidamento due bambini. A prendere la parola in difesa di Pamela anche l’ex manager Eliana Michelazzo:

Si dicono solo falsità, una persona che non si vuole esporre non gli si può fare un’accusa, se non vuole comparire, non vuole comparire! Non è in Italia, la signora Prati ha fatto una scelta, è un’accusa senza fondamento! Conosco il signor Marco e non potete parlare di una persona che non può replicare.