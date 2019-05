Pamela Prati, svelata la data delle nozze. E spunta la testimonianza di Manuela Arcuri

editato in: da

Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce sempre di più, ma sembra che l’epilogo finale della storia sia vicino. Secondo le ultime notizie infatti la showgirl sarda si sposerà il prossimo 8 maggio.

A confermarlo Cristiano Malgioglio, amico di vecchia data della Prati, che in questi giorni ha ricevuto una telefonata da lei in cui hanno discusso del matrimonio. Secondo quanto raccontato dall’opinionista del Grande Fratello, la cerimonia religiosa si svolgerà l’8 maggio, mentre la location non è ancora stata svelata.

“Mi ha chiamato e le ho spiegato che non avevo ricevuto nemmeno la partecipazione alle nozze – ha raccontato Malgioglio a Dagospia -. Mi ha detto che me l’aveva spedita e che si sposerà l’8 maggio. Io fino a oggi non ho ricevuto nulla.”

“Mark Caltagirone non l’ho mai visto – ha aggiunto il cantante -, spero questa storia sia vera perché neanche un press agent hollywoodiano sarebbe in grado di inventare una cosa del genere. Lei è dispiaciuta per il comportamento di molti suoi amici che vanno in tv a parlare male di lei dietro compenso”.

Se la data è stata confermata, non è ancora chiaro quale sarà la location del matrimonio di Pamela Prati con il misterioso Mark Caltagirone, anche se nei giorni scorsi si era parlato dell’Umbria. “Mi ha detto: ‘Mi sposerò fuori’, non ho capito se all’estero o fuori Roma” ha chiarito Malgioglio.

Nel frattempo, dopo le rivelazioni di Sara Varone su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, anche Manuela Arcuri ha deciso di dire la sua. Tempo fa infatti Simone Coppi, futuro marito della titolare dell’agenzia, era stato indicato come l’ex fidanzato dell’attrice. La modella romana però ha smentito tutto a Dagospia, mettendo in dubbio la sincerità delle manager della Prati.

“Anni fa Pamela Perricciolo, la socia di Eliana, mi parlava di lui perché voleva presentarmelo – ha raccontato -. Non solo, mi fece parlare al telefono con una persona, ma sinceramente credo sia un personaggio completamente inventato”.