Pamela Prati, il caso Mark Caltagirone diventa una canzone

Pamela Prati è pronta per tornare a parlare di Mark Caltagirone. Questa volta, però, lo farà lanciando la canzone “Coràzon de Vacaciones“, che racconterà le sue vicende sentimentali dell’ultimo anno.

Basta presenze nei salotti televisivi e interviste ai settimanali di gossip. Ora la showgirl sarda ha deciso di utilizzare la musica per affrontare i demoni legati alla storia del matrimonio con l’inesistente Mark. In questi giorni, infatti, Pamela Prati è stata avvistata alla Pousada Beijaflor, il locale brasiliano di Milano Marittima dove pare stia girando il videoclip musicale del singolo in uscita ad ottobre.

Al di là dei nomi che si stanno occupando della produzione – Mauro Catalini e Maurizio Nari -, non si ancora ancora nulla della canzone “Coràzon de Vacaciones“, se non che racconterà nel dettaglio la vicenda sentimentale vissuta dalla soubrette lo scorso anno. “Dopo tante delusioni, mando il mio cuore in vacanza”, così canterà la Prati nel brano che segnerà il suo ritorno al mondo della musica e dello spettacolo.

Dato quanto si è parlato del caso Caltagirone nei mesi passati, viene difficile immaginare che la soubrette possa davvero dirci qualcosa di nuovo. Eppure, Pamela sembra ben decisa a farci conoscere il suo punto di vista sull’intera vicenda. Una scelta che ha scatenato non poco il pubblico del web, che subito si è scagliato contro la showgirl accusandola di voler lucrare ancora sulla questione del finto fidanzato.

Ma la Prati non sembra voler sentire nulla. Dopo le drammatiche vicende che ha affrontato negli ultimi mesi, ora è decisa a volersi lasciare tutta questa storia alle spalle e a riconquistare la fiducia del pubblico. E lo fa nel modo migliore che conosce: cantando e ballando.

Lo dimostra il video pubblicato dalla showgirl in questi giorni sul suo profilo Instagram, in cui si mostra di spalle mentre balla al ritmo di una delle canzoni di Ricky Martin. La musica, quindi, segnerebbe la rinascita di Pamela. Ma lei riuscirà davvero ad avere successo e a rendere il suo singolo una vera e propria hit? Questo lo sapremo soltanto nei prossimi mesi.

Nel frattempo, torneremo ancora a sentir parlare di Mark Caltagirone nei salotti di Barbara D’Urso, che ha deciso di invitare Donna Pamela come ospite della prima puntata della nuova stagione di Live – Non è la D’Urso. Ci saranno novità in questa storia? O torneremo di nuovo al punto di partenza?