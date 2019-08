Pamela Prati attacca la D’Urso (senza mai nominarla): lo sfogo su Instagram

editato in: da

Pamela Prati attacca Barbara D’Urso in un lungo post pubblicato su Instagram, in cui non parla mai della conduttrice, ma fa un chiaro riferimento ai suoi show.

La vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone ha fatto discutere per mesi e la polemica non sembra conclusa. Mentre Pamela Perricciolo ha annunciato nuove rivelazioni, Eliana Michelazzo è pronta a pubblicare un libro-verità.

La Prati ha annunciato di voler voltare pagine, svelando di aver riscoperto le sue origini, grazie anche al progetto di un film che potrebbe arrivare su Sky e Netflix. Lo scandalo Caltagirone, come era prevedibile, ha diviso l’opinione pubblica.

In tanti hanno attaccato Pamela Prati, affermando che avrebbe inventato le nozze con l’imprenditore romano solamente per far parlare di sè, altri invece sono convinti che la showgirl sarda sia una vittima.

Fra i programmi che si sono occupati maggiormente del tema c’è senza dubbio Live – Non è la D’Urso. La regina di Canale Cinque si è scontrata più volte con la Prati, prima per via del coinvolgimento nella questione di alcuni minori, poi per un’intervista mancata e un cachet troppo alto richiesto dall’avvocato della soubrette.

In un post pubblicato su Instagram, la Prati sembra fare riferimento proprio alla D’Urso. Nella foto Pamela sorride insieme a Maurizio Costanzo. “Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore – si legge -. Stimo le grandi menti, quelle brillanti e intelligenti, che parlano al momento giusto e rimangono in silenzio quando serve, per far emergere la professionalità e distinguerla dallo sciacallaggio”.

“Uno di questi è Maurizio Costanzo – svela la Prati -, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi. Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno vivacchiato (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi”.

“La mia riflessione sulle mie origini viene ancora strumentalizzata – spiega la Prati – per scrivere qualche articolo e riempire qualche pagina di giornale e spero finisca presto. Il dolore non va strumentalizzato e solo grandi uomini sono capaci di gesti di intelligenza, quali anche il silenzio, quali le parole giuste al momento opportuno”.