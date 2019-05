Chi è Pamela Perricciolo, la manager di Pamela Prati

editato in: da

Capelli corti e carattere deciso, Pamela Perricciolo è la manager di Pamela Prati, apparsa in diverse trasmissioni televisive e sui social accanto alla showgirl.

Il suo nome – già noto agli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo – è diventato famoso dopo l’annuncio delle nozze della Prati con Mark Caltagirone. Pamela infatti non è solo la manager, ma anche una delle migliori amiche dell’ex star del Bagaglino e la sta aiutando ad organizzare la cerimonia che si terrà il prossimo 8 maggio e verrà trasmessa in diretta a Verissimo.

Nonostante lavori nel mondo della tv, di lei si sa poco e niente. Il profilo Instagram è diventato privato qualche settimana fa, mentre in quello Facebook, Pamela posta soprattutto foto che riguardano il suo lavoro. Di certo ha un legame fortissimo con Eliana Michelazzo, che guida la Aicos Management, l’agenzia di spettacolo di cui è socia anche la Prati.

Mentre Eliana è conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice, Pamela Perricciolo non ha mai avuto esperienze nel piccolo schermo. Ha collaborato con numerosi artisti famosi, fra cui Milena Miconi, Georgette Polizzi, Angelo Sanzio e Rosa Perrotta. Quest’ultima ha deciso di lasciare la Aicos in seguito ai gossip e alle polemiche sulle presunte nozze fantasma della Prati, dissociandosi da quanto stava accadendo.

Pamela Perriccolo nelle ultime settimane è stata spesso ospite di Live – Non è la D’Urso, dove ha difeso la showgirl sarda insieme ad Eliana Michelazzo. Era stata proprio lei, in seguito alle accuse, a raccontare sul settimanale Oggi l’improvviso malore di Pamela.

“La Prati non si alza dal letto da tre giorni e da una settimana non mangia – aveva raccontato l’agente, spiegando di essere molto preoccupata per l’amica -. Sta male perché voleva la favola e le insinuazioni di Dagospia le hanno rovinato tutto. Se Pamela non la smette di fare così, mi stufo pure io”.