Pamela Anderson vende la villa di Malibu per quasi 15 milioni di dollari e cambia vita

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

Vende casa e cambia vita: Pamela Anderson negli ultimi mesi sta prendendo decisioni molto importanti in merito alla propria vita. Per ultima quella di vendere la sua casa di Malibu per andare a vivere in Canada, nella proprietà di famiglia sull’isola di Vancouver, che pare abbia acquistato diversi anni fa e che ora sta ristrutturando insieme al marito.

A confermare la notizia, riguardo la vendita della dimora, è stata la rivista People, che ha rivelato anche i dettagli sull’abitazione: si tratta di una villa con quattro camere e altrettanti bagni. Una proprietà molto esclusiva che si estende su diversi piani e che dispone anche di una guest house, una piscina, spa, una terrazza con vista e accesso privato al mare. La villa si trova in una zona molto ricercata di Los Angeles, ovvero quella di Malibu Colony e la cifra, con cui la proprietà progettata da Philip Vertoch è stata messa sul mercato, ammonta a 14,9 milioni di dollari. La vendita è stata affidata alla agenzia immobiliare The Fridman Group.

Ma dove andrà a vivere l’ex bagnina più famosa della storia della televisione? L’attrice ha spiegato che si trasferirà nel ranch della nonna sull’isola di Vancouver in Canada, a People ha rivelato: “Ho lasciato la mia piccola città poco più che ventenne per Playboy, ho viaggiato in tutto il mondo, solo per tornare a casa – uno dei posti più belli della terra. Sono tornata a casa tutta intera, un miracolo. Sono una ragazza fortunata”.

Un periodo di grandi cambiamenti, dunque, per l’attrice 53 enne che, proprio di recente, è convolata a nozze con la sua guardia del corpo Dan Hayhurst: il matrimonio è stato celebrato in segreto la Vigilia di Natale 2020 e poi reso noto successivamente.

Tra le altre novità del periodo, l’addio ai social: Pamela Anderson verso la fine di gennaio ha condiviso un messaggio su Instagram per spiegare che non sarebbe stata più presente online e le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Una notizia che ha comunicato condividendo una sua foto in primo piano e un lungo messaggio dicendo ai propri follower che quello sarebbe stato il suo ultimo post su Instagram, Twitter e Facebook.