Pamela Anderson, matrimonio a sorpresa con Jon Peters

editato in: da

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

Pamela Anderson, la bagnina più sexy della tv, è una donna che segue sempre l’istinto e vive tutto di pancia. Amori e matrimoni compresi. A gennaio 2020, pochi mesi dopo la rottura dal suo ultimo fidanzamento con il calciatore francese Adil Rami, si è sposata a sorpresa (per la quinta volta) con il produttore americano Jon Peters, di 22 anni più grande.

74 anni Peters, 52 Pamela, i due sono convolati a nozze il 20 gennaio a Malibu, alla presenza dei figli di lei, avuti dal cantante Tommy Lee, e delle figlie di lui.

I due erano stati insieme 30 anni fa, dal 1987 al 1989, quando Pamela era una giovanissima e già bellissima modella e attrice ventenne, alla ricerca del successo a Hollywood. Poi le loro strade si erano divise. Jon si è sposato due volte e ha avuto una lunghissima e importante storia d’amore con Barbra Streisand, durata 12 anni. Pam ha avuto tantissime storie d’amore, alcune decisamente turbolente, che le avevano fatto perdere la fiducia nell’amore eterno e nel matrimonio.

Jon, dal canto suo, ha confidato in una intervista a The Hollywood Reporter dopo le nozze, di non averla mai dimenticata, e di averla aspettata per tutto questo tempo:

Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista, deve ancora brillare. In lei c’è molto più di quanto sembri, o non la amerei così tanto. Ci sono bellissime ragazze ovunque. Avrei potuto scegliere ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Lei mi rende selvaggio, in senso buono. Mi ispira. La proteggo e la tratto come merita di essere trattata

La Anderson ha replicato: “È sempre stato lì, non mi ha mai delusa. Ora sono pronta e anche lui è pronto. Ci capiamo e rispettiamo l’un l’altra. Ci amiamo senza condizioni. Sono una donna fortunata”.

Che dire, speriamo solo “buona la quinta”…