Pamela Anderson, l’attrice ha detto addio ai social

Pamela Anderson: tutti i suoi amori, tra matrimoni e grandi passioni

Addio ai social: Pamela Anderson con un messaggio condiviso su Instagram ha spiegato che non sarà più presente online e le ragioni che l’hanno spinta a prendere questa decisone, sicuramente in controtendenza rispetto a molte altre star che invece intrattengono i fan condividendo numerosi contenuti.

Per comunicare l’avvenuta decisione ha scelto una sua bellissima fotografia in primo piano e ha accompagnato il tutto con un lungo post. L’attrice ha scritto: “Questo sarà il mio ultimo post su Instagram Twitter o Facebook. Non sono mai stato interessato ai social media e ora che sono sistemata nella vita sono sinceramente ispirata a leggere e stare nella natura. Sono libera. Grazie per l’amore. Benedizioni a voi tutti. Spero che voi troviate la forza e l’ispirazione per seguire il vostri scopi e cerchiate di non lasciarvi sedurre sprecando tempo. Questo è quello che vogliono e possono usare per fare soldi controllare il vostro cervello”.

Il suo profilo Instagram conta oltre 1,2 milioni di follower che nel corso del tempo hanno sempre seguito l’ex bagnina di Baywatch. Lei stessa ha sempre condiviso molte immagini di se stessa, scatti da cui emerge con evidenza tutta la sua bellezza e il suo fascino. Ma non solo, perché ha anche pubblicato contenuti relativi a tematiche a lei care come l’amore per gli animali.

Pamela Anderson alla carriera di attrice negli anni ha affiancato l’impegno sociale. Nata nel 1967, come Pamela Denise Anderson, è considerata un vero e proprio sex symbol. Complice della sua fama è stato senza ombra di dubbio il ruolo di C.J Parker nella serie televisiva Baywatch, in cui ha recitato per cinque stagioni dal 1992 al 1997, ma nel corso della carriera ha interpretato anche altri ruoli oltre a prendere parte a show per la televisione.

Molto attiva su diversi fronti, tra questi si possono ricordare i diritti degli animali, tanto da essere nominata persona dell’anno da Peta nel 2016, e tra le altre cose si è anche schierata a sostengo di Julian Assange cofondatore del sito WikiLeaks.

E proprio in questi giorni, insieme all’addio ai social, è arrivata la notizia del matrimonio di Pamela Anderson – il sesto per la precisione, dopo quello con Jon Peters con cui ha divorziato poco dopo. L’attrice si è sposata in segreto con il suo bodyguard Dan Hayhurst e ora lo ha raccontato al Daily Mail. Le nozze sono state celebrate la Vigilia di Natale.