Palinsesti tv 2021 tra conferme e novità

Il nuovo anno è ormai alle porte e sia la Rai che Mediaset hanno già in serbo novità e grandi conferme. I palinsesti del 2021 sono già pronti e le reti hanno definito programmi e conduttori protagonisti dei prossimi mesi.

Su Rai 1, oltre al ritorno della fiction Che Dio ci aiuti con la sesta stagione, il venerdì sera sarà all’insegna dell’intrattenimento, prima Andiamo Avanti con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, poi con il ritorno di Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato, la cui seconda edizione è in programma dal 29 gennaio. Novità anche per gli appassionati di Affari tuoi, che tornerà il sabato sera con un’edizione speciale condotta da Carlo Conti.

Gradito ritorno su Rai 2: dal 18 gennaio andrà in onda Stasera Tutto è Possibile, lo show che metterà alla prova alcuni personaggi dello spettacolo con sfide divertenti. Al timone è confermato Stefano De Martino, che già nella scorsa edizione aveva dato prova del suo talento.

Oltre le serie tv, Rai 2 proporrà in seconda serata, a partire dal 19 gennaio il nuovo programma di interviste di Pierluigi Diaco, dal titolo – ancora provvisorio – Ti sento. Su Rai 3 invece confermato Che Tempo Che Fa: del resto, squadra che vince non si cambia.

Dal 28 gennaio al 18 febbraio andrà in onda sempre su Rai 3 Lui è Peggio di Me, spettacolo con Giorgio Panariello e Marco Giallini: sul palco, i due artisti si stuzzicheranno a vicenda tra monologhi e siparietti in coppia.

Per quanto riguarda Mediaset, le conferme non mancano: Live – Non è la D’Urso continuerà ogni domenica, così come il Grande Fratello Vip che non avrà più un doppio appuntamento settimanale ma proseguirà fino al 15 febbraio.

Destino ancora incerto per L’Isola dei famosi, programma che non è stato ancora confermato. Il giovedì sera sarà dedicato alla serie turca di successo con Can Yaman, Daydreamer – Le Ali del Sogno, mentre il sabato sera tornerà Maria De Filippi con C’è Posta per Te a partire dal 9 gennaio.

Ricomincerà anche Amici, dopo la pausa natalizia di circa un mese. La fascia preserale sarà dedicata a Caduta Libera (ma a gennaio dovrebbe esserci l’avvicendamento con Avanti un Altro).

Su Italia 1 l’11 gennaio riprenderà la programmazione del daytime di Amici. Tornerà in onda anche La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta questa volta dal comico Andrea Pucci al posto di Paolo Ruffini. Il programma poi lascerà spazio nuovamente a Le Iene, confermate con il doppio appuntamento settimanale (martedì e giovedì).