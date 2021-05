Palinsesti Rai, ridotto lo show di Liorni e la Balivo potrebbe tornare

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Tornano le anticipazioni sul palinsesti Rai con cambiamenti per Marco Liorni e Caterina Balivo. La stagione televisiva è ormai agli sgoccioli e si preparano tante novità per l’autunno. La prima riguarda proprio la conduttrice di Vieni da Me che, secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Oggi, potrebbe presto tornare in televisione.

Dopo l’addio al contenitore pomeridiano, la Balivo ha ricoperto il ruolo di giudice nello show Il Cantante Mascherato. Per lei però ci sarebbero in corso nuovi progetti molto importanti. Il primo riguarda un talk o un game in prima serata. Un programma nuovissimo e rivoluzionario che sarebbe nelle corde di Caterina. Qualche mese fa la Balivo, ospite di Mara Venier, aveva confessato di aver lasciato la tv per amore dei figli. Suo marito, Guido Maria Brera, infatti si sarebbe dovuto assentare per un lungo periodo da casa. “Pensare di fare un anno senza di lui a casa, io non ce l’ho fatta – aveva spiegato -. Lui non voleva che io lasciassi. Mi ha detto ‘Ma stai scherzando? Troveremo una soluzione’. Come si fa a lavorare 10 mesi in quelle condizioni? Poi il nostro lavoro ti costringe a stare lontano da casa tanto tempo. Ci sono due bambini piccoli, e anche se abbiamo tanti aiuti meravigliosi, però se non c’è il papà e non c’è neanche la mamma”.

Ora però Caterina sarebbe pronta a tornare in Rai con un programma tutto suo, realizzando il sogno che i fan hanno da tempo. Ma le novità non finiscono qui, perché come riporta Davide Maggio, sarebbero in corso grandi cambiamenti anche per Marco Liorni. ItaliaSì! show condotto dal giornalista, nella prossima stagione sarebbe stato spostato alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del telegiornale. Non solo: lo show sarebbe stato anche dimezzato, con puntate da 60 minuti anziché da 120.

Questo per dare la linea alla trasmissione A Sua Immagine, condotta da Lorena Bianchetti. Dopo di lei ci saranno le Linee storiche di Rai Uno, ossia Linea Bianca e Linea Blu. Infine dalle 17:45 alle 18:45 sarebbe stata prevista una novità che non è ancora stata svelata e che dovrebbe precedere L’Eredità di Flavio Insinna.