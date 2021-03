Palinsesti Rai di primavera 2021: cosa c’è in tv

editato in: da

Le donne della Rai, i palinsesti 2020-2021

La primavera è alle porte, e la Rai ha annunciato tutte le novità dei suoi palinsesti: fiction, show e programmi d’attualità ci terranno compagnia sino alla fine della stagione, e a quanto pare le sorprese sono davvero numerose. Oltre ad alcuni nuovi arrivi, si riconfermano diverse trasmissioni tra le più amate dal pubblico. Scopriamo in dettaglio i palinsesti Rai della primavera 2021.

Palinsesti primavera 2021: cosa va in onda su Rai1

La rete ammiraglia della Rai si attesta nuovamente in pole position per quanto riguarda l’intrattenimento e lo sport.

La domenica resta appannaggio di amatissime fiction, con il ritorno di Alessio Boni ne La Compagnia del Cigno 2 a partire dall’11 aprile, per sei strepitose puntate. Il 28 marzo, spazio alla partita della Nazionale contro la Bulgaria, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. E, sempre in tema sport, il 30 maggio va in onda Sogno Azzurro, un appuntamento dedicato agli Europei.

Il lunedì prosegue la fiction Makari, quattro puntate di emozioni e adrenalina in compagnia di Claudio Gioè. Dal 12 aprile torna invece Vittoria Puccini, con la serie tv La Fuggitiva. E dal 10 maggio è il turno di Claudia Pandolfi con i tre appuntamenti de La Promessa.

A tutta cultura per i martedì primaverili, con la fiction Leonardo in partenza il prossimo 23 marzo. Al termine delle quattro puntate, possiamo godere di un grande classico con le repliche de Il Commissario Montalbano.

Il mercoledì rimane dedicato all’intrattenimento, con la puntata di A Grande Richiesta dedicata a Christian De Sica che dovrebbe andare in onda il 24 marzo (la data non è tuttavia ancora confermata). Il 31 marzo viene trasmessa la partita Lituania-Italia, mentre il 7 aprile è la serata dei David di Donatello. Dal 14 aprile torna il nuovo ciclo di Ulisse, condotto da Alberto Angela. Infine, il 19 maggio trova spazio la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Dopo la partita Italia-Irlanda del Nord, in onda il 25 marzo, il giovedì segna il ritorno di una delle fiction più amate dal pubblico: il 1° aprile è infatti in partenza la sesta stagione di Un Passo dal Cielo – I Guardiani, con le sue otto puntante ricche di sorprese.

Il venerdì rimane appannaggio di grandi show: fino al 23 aprile Serena Rossi conduce la sua nuova trasmissione Canzone Segreta, mentre in seguito dovrebbe arrivare Alessandro Cattelan alla guida di due serate evento di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli.

Il sabato, infine, porta in scena qualche film di successo e un po’ di sport. Il 27 marzo va infatti in onda la partita Spagna-Italia per gli Europei di calcio Under-21. A seguire, Carlo Conti torna con la seconda stagione di Top Dieci, in partenza il 10 aprile. Spazio infine alla musica, con l’Eurovision Song Contest trasmesso il 22 maggio e lo Zecchino d’Oro in onda il 29 maggio.

Palinsesti primavera 2021: cosa va in onda su Rai2

Rai2 si concentra prevalentemente su serie tv di grande successo, a partire proprio dalla domenica: continuano gli episodi di 9-1-1 e di 9-1-1: Lone Star, mentre dal 18 aprile si susseguono le nuove stagioni di The Rookie e Bull.

Il lunedì dovrebbe vedere la messa in onda di alcuni tra i film più amati dal pubblico.

Il martedì segna il ritorno di Enrico Brignano con il suo show Un’ora sola vi vorrei, per sei appuntamenti in partenza da metà aprile.

Marco Giallini e il suo amatissimo Rocco Schiavone tornano il mercoledì sera con due appuntamenti straordinari, il 17 e il 24 marzo. A seguire, il 31 marzo debutta Simona Ventura con lo show Game of Games – Gioco Loco, attesissima novità della stagione in sei puntate.

Il giovedì rimane fisso l’appuntamento informativo con Anni 20.

Ancora serie tv per il venerdì: si attende la fine di The Good Doctor e di The Resident per lasciare spazio alla nuova stagione di N.C.I.S., in partenza il 9 aprile.

Il sabato è invece destinato alle serie tv FBI, Blue Bloods e Instinct, quest’ultima in replica.

Palinsesti primavera 2021: cosa va in onda su Rai3

Sono infine poche le novità previste per Rai3, che conferma il suo palinsesto con i programmi già in onda.

La domenica è il turno di Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, che prosegue sino al termine della stagione.

Il lunedì, da sempre dedicato all’attualità, vede continuare gli appuntamenti con Presadiretta. A partire da aprile, torna invece Report.

Il martedì rimane appannaggio di #Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che proseguirà probabilmente fino a giugno.

Anche il mercoledì non vede novità: resta saldo al suo posto Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli al timone fino alla fine della stagione.

La novità principale di Rai3 è l’arrivo di Vincenzo Salemme il giovedì sera, a partire da metà aprile. L’attore comico debutta con lo spettacolo Faccio a Pezzi il Teatro, in quattro puntate.

Il venerdì prosegue Titolo V, con le sue inchieste di attualità e politica.

Infine, il sabato va in onda Città Segrete a partire dal 20 marzo. Al termine di questo appuntamento, è il turno di Mario Tozzi con i nuovi episodi di Sapiens – Un solo pianeta.