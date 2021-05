Palinsesti Rai, Marco Liorni sacrificato? Nessuna intenzione di ridurre “Italia Sì”

editato in: da

Marco Liorni con la sua Italia Sì non solo è confermatissimo nei palinsesti Rai del prossimo autunno, ma anzi potrebbe essergli dato più spazio con un prolungamento d’orario.

Contrariamente alle voci circolate dopo le indiscrezioni di Davide Maggio, il direttore Stefano Coletta non pensa a un dimezzamento del programma del sabato pomeriggio di Rai 1, Italia Sì. Se un cambiamento ci sarà, riguarderà solo l’orario con eventualmente un prolungamento della trasmissione condotta da Marco Liorni, che dovrebbe iniziare alle 14 e concludersi alle 16.50 per lasciare spazio poi al tg, alle varie Linee e A Sua immagine. Ci sono dunque valutazioni in corso su come modificare eventualmente il palinsesto, ma in ogni caso questo non significherà in alcun modo sacrificare Italia Sì e il suo conduttore.

Un possibile cambiamento nel palinsesto dettato dalla volontà del direttore di dare una connotazione più giornalistica e di talk del sabato pomeriggio di Rai 1, dove Liorni avrà dunque un ruolo centrale.

Le fughe di notizie, per altro a quanto pare non corrette, hanno suscitato diversi malumori. Ma una cosa è certa il sabato pomeriggio di Rai 1 vedrà confermati da settembre Italia Sì, Linea Bianca e Linea Blu e A Sua Immagine.

Classe 1965, Marco Liorni è uno dei volti più ammirati della tv di Stato. Nel 2009 è approdato in Rai, dal 2014 al 2018 ha condotto La vita in diretta per poi passare al timone di Italia Sì di cui è anche ideatore.

Dal 2019 presenta anche Reazione a catena, riscuotendo un grandissimo successo anche nei panni del conduttore di game show. In un’intervista all’Ansa raccontò così il suo debutto alla guida di questa trasmissione: “Mi sono divertito a giocare e ho sempre invitato i concorrenti a far viaggiare la mente: aiuta a sentirsi liberi”. Fin dal suo esordio in queste vesti ha ottenuto il plauso del pubblico, aggiudicandosi un finale da record in cui ebbe modo di battere i suoi diretti competitor, come dichiarò nella stessa intervista: “Per la prima volta mi sono misurato con un game, che per tutta l’estate si è scontrato con un quiz, Caduta libera di Gerry Scotti”.