Palinsesti Rai, autunno 2021: i programmi tra novità e conferme

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

L’attesa è finita: mamma Rai ha annunciato in conferenza stampa i palinsesti dell’autunno 2021. Una nuova stagione che, dopo la pausa estiva, si prepara ad accogliere sulle tre reti nazionali programmi e fiction di grande successo, ma anche qualche succosa novità che piacerà sicuramente ai telespettatori.

New entry, grandi classici e scommesse nell’anno della ripartenza, con i volti più amati dal pubblico e qualche nome nuovo: ecco i palinsesti Rai del prossimo autunno.

Palinsesti autunno 2021: Rai 1

I palinsesti autunnali di Rai 1 vedono confermati alcuni “cavalli di battaglia” della rete ammiraglia, a cominciare da Uno Mattina e Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, in partenza il 13 settembre e in onda come sempre dal lunedì al venerdì. Dalla stessa data riparte anche Antonella Clerici con il suo È sempre mezzogiorno, mentre nel pomeriggio torna Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, il talk che tra ospiti e interviste ha conquistato il cuore del pubblico. Sempre nel pomeriggio va in onda La vita in diretta, alla cui conduzione è stato confermato Alberto Matano.

Ricco anche il weekend di Rai 1 con Uno Mattina in Famiglia, condotto ancora una volta da Tiberio Timperi e Monica Setta, e Italia Sì, per il quale è stato confermato Marco Liorni (nonostante i rumors su un possibile cambio di conduzione). Spazio all’ambiente e alle bellezze italiane con i consueti contenitori dedicati: Linea Bianca con Massimiliano Ossini, Linea Blu con Daniela Bianchi, Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini e, infine, Linea Verde Life con Daniela Ferolla e Marcello Masi. Anche Alberto Angela torna con il suo Passaggio a Nord Ovest, in onda ogni sabato mattina a partire dalle 11.20.

La domenica mattina non mancherà il consueto appuntamento con A Sua Immagine, mentre il pomeriggio vede confermata la presenza di Mara Venier a Domenica In, padrona di casa amatissima dal pubblico che torna al timone del programma per il terzo anno consecutivo. E subito dopo Francesca Fialdini si prepara a una nuova edizione di Da noi…A ruota libera, con le tante interviste che appassionano i telespettatori di Rai 1.

Anche l’intrattenimento torna dalle vacanze, sempre a partire da settembre, con i grandi classici del pre-serale di Rai 1: Flavio Insinna conduce L’Eredità, mentre subito dopo il Tg1 Amadeus delizia il pubblico con una nuova edizione dell’ormai collaudato I Soliti Ignoti. Ma per il conduttore, che quest’anno abbiamo visto a Sanremo 2021, gli impegni in casa Rai non finiscono qui: a ottobre sarà impegnato in due serate dall’Arena di Verona dedicate alla discografia degli anni ’60/70/80.

Confermati in prima serata anche Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle della sempreverde Milly Carlucci e The Voice Senior, con Antonella Clerici. Ma la vera novità è Da Grande, il nuovo show condotto da Alessandro Cattelan.

C’è grande attesa, infine, per la grande fiction di Rai 1 che vede il ritorno di grandi successi come Don Matteo, giunta alla 13esima stagione e con la new entry Raoul Bova, L’Amica Geniale 3 e Makari 2 con Claudio Gioè. Tra le novità, invece, arriva Alessandra Mastronardi in Carla, la biopic dedicata alla Fracci recentemente scomparsa all’età di 84 anni, Un professore e Bastardi, entrambe con Alessandro Gassman.

Palinsesti autunno 2021: Rai 2

Anche i palinsesti autunnali di Rai 2 sono ricchi e variegati, quest’anno con una marcia in più: la seconda rete festeggia i 60 anni on air e per l’occasione Stefano De Martino condurrà il 4 novembre I miei primi sessanta anni, un evento speciale in prima serata per celebrare la ricorrenza.

La squadra di Quelli che il calcio approda in prima serata con Quelli che, in onda il lunedì sera per commentare con la consueta ironia sport e attualità, naturalmente con i più che collaudati Luca e Paolo e Mia Ceran. Massimiliano Ossini sarà al timone del nuovo programma Kalipè – A passo d’uomo, per mostrare le bellezze del nostro Paese e del mondo, mentre torna Il Collegio con 8 puntate nuove di zecca, per la gioia dei tanti fan. E a proposito del docu-reality di Rai 2, Giancarlo Magalli (che non sarà più al timone de I Fatti Vostri) condurrà il nuovo quiz sulla lingua italiana Una Parola di Troppo.

Immancabile l’appuntamento di Rai 2 con la fiction e le serie tv: tornano L’Ispettore Coliandro con Giampaolo Morelli e Mare fuori 2, con Carolina Crescentini, e naturalmente le immancabili The Good Doctor e NCIS.

I Fatti Vostri di Michele Guardì sarà completamente rinnovato, con Anna Falchi e Salvo Sottile affiancati da Umberto Broccoli, Manuela Aureli e Paolo Fox, mentre al pomeriggio torna la seconda edizione del programma d’informazione e attualità condotto da Milo Infante, Ore 14. Immancabile anche Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero, che sonderà i campi del beauty, fashion, salute e benessere.

La domenica mattina sarà tutta al femminile con le due protagoniste d’eccezione Paola Perego e Simona Ventura, al timone di Tutto fa domenica, due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. Novità in arrivo anche in seconda serata. Rai 2 punta su Andrea Delogu con Tonica, un format originale che vede l’integrazione tra tv e universo digitale, e su Pierluigi Diaco, al quale sarà affidata la seconda stagione di Ti Sento.

Palinsesti autunno 2021: Rai 3

Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, in conferenza stampa si è detto molto soddisfatto delle decisioni prese. La terza rete sarà ancora una volta volano per l’informazione, la cronaca e l’approfondimento, con una squadra di professionisti che da anni dà lustro alla programmazione: tornano Report con Sigfrido Ranucci e Milena Gabanelli, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli e naturalmente Che tempo che fa, con Fabio Fazio e i suoi tanti ospiti italiani e internazionali.

Confermato Mezz’ora in più con Lucia Annunziata in onda la domenica, ma la vera novità dei palinsesti di Rai 3 riguarda Agorà che si allungherà di mezz’ora e andrà in onda anche nel weekend, con un’edizione speciale condotta da Giusi Sansone. Federico Ruffo torna in onda con Mi manda Rai 3, mentre a Corrado Augias saranno affidati degli speciali su storia e cultura.

Da non perdere anche i “fantastici tre” confermati per il prossimo autunno, a cominciare da Che succ3de? con Geppi Cucciari e Via dei matti numero zero, lo show musicale di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Torna anche la strana coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello, al timone di Lui è peggio di me.