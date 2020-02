Pago e Serena Enardu al GF vip: le parole del single Alessandro

editato in: da

Diciamoci la verità: pensando a Grande Fratello Vip è impossibile non soffermarsi sulla storia più discussa del momento, quella di Pago e Serena Enardu. E dato che, tra famiglia e affetti, tutti hanno detto la loro, non sorprende che sia arrivata anche la presa di posizione di Alessandro Graziani.

Il bel single che durante la scorsa edizione di Temptation Island si è ritrovato a essere la causa dei tormenti e delle discussioni della coppia è stato infatti nuovamente chiamato in causa durante la decima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il fratello di Pago, Pedro Settembre è infatti entrato in casa e ha chiesto al cantante:

Perchè il 19 e il 21 Gennaio ha messo il like a quell’altro ragazzo? Poi entra qui e dice che ti ama.

E il ragazzo in questione era proprio Graziani: con il supporto visivo di Signorini, cuoricino dopo cuoricino, le foto del bel giocatore di volleyball (tutte piuttosto sensuali) con i like vengono mostrati anche a Pago, che pur difendendo Serena dagli attacchi del fratello cambia volto e e diventa visibilmente teso.

È stato l’inizio di una lunga serie di momenti tesi: Serena e Pago hanno litigato e continuano tutt’ora a litigare. La Enardu viene accusata di sembrare scontenta e insofferente, mentre Pago continua è tormentato dai like, che non riesce a interpretare se non in maniera negativa.

Così, dopo aver assistito alla crisi e aver visto le sue foto mandate in onda in diretta tv, Alessandro Graziani è intervenuto con un breve ma deciso messaggio per mezzo delle sue Instagram Stories:

Lasciatemi fuori, grazie! Non cerco nessuna pubblicità.

Così ha commentato l’ex tentatore, che tra l’altro già in passato era stato chiamato a parlare del suo rapporto con la Enardu. Un rapporto che, almeno stando a quanto dice Graziani, è inesistente: i due si sarebbero persi di vista dopo Temptation Island e non avrebbero mai concluso nulla.

Lo stesso Alessandro, in passato, ha affermato che a suo parere Serena ha solo bisogno di essere ascoltata, perché non sa cosa vuole veramente. Riuscirà l’esperienza del GF Vip a farglielo capire, o porterà nuovamente a naufragare la sua relazione con Pago?