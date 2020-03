Pago e Serena, Denver rivela: “Ha ricevuto pressioni dal GF Vip”

editato in: da

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

Nella casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare di Pago e Serena Enardu e Andrea Denver svela un retroscena. La coppia si era separata dopo Temptation Island Vip, dove la Enardu si era avvicinata pericolosamente al single Alessandro. A riunirli è stato proprio il GF Vip dove il cantante sardo ha capito di amare ancora la sua ex compagna.

L’ex tronista sarda è entrata nella casa di Cinecittà prima come ospite, per riabbracciare Pago, poi come concorrente. Nel corso della sua permanenza nel bunker però si è scontrata con diversi inquilini, fra cui Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, convinti che Serena non sia la persona giusta per Pacifico Settembre.

“Come a Temptation Island lei lo ha manipolato come un pezzo di pongo. Questa è la percezione che si è avuta”, ha commentato Patrick. “Lui è un gentiluomo e l’ha difesa”, l’ha difeso Antonella Elia. “No, zerbino totale”, ha concluso il gieffino.

I concorrenti del GF Vip hanno poi fatto una riflessione. “L’ho detto anch’io che la loro relazione doveva essere gestita fuori, nel privato”, ha affermato la Elia. Dopo queste frasi, Denver ha svelato dei retroscena su Serena Enardu e il suo ingresso al GF Vip. “A me non stava antipatica onestamente – ha spiegato il modello -. Non c’era bisogno di venire qua. Lei mi ha detto anche che le hanno messo pressione. Però mi ha anche detto che la decisione finale è stata sua. Pago inizialmente ha portato una carica enorme. Stava facendo un bellissimo percorso. Comunque, l’importante, alla fine, è che loro si riprendano e vadano bene”.

Pago e Serena hanno abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a poca distanza uno dall’altro. Una volta fuori si sono riabbracciati e hanno chiarito la loro situazione sentimentale. La Enardu in un’intervista a Verissimo ha affermato di voler sposare Pago, ma lui ha frenato, confessando di voler vivere la relazione lontano dai riflettori per un po’ prima di fare un passo importante.