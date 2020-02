Pago non vuole sposare Serena Enardu e lei non la prende bene

editato in: da

Serena Enardu non ha preso bene l’ultima intervista di Pago in cui il cantante ha svelato di non essere ancora pronto per le nozze. A dispetto dei sogni dei fan dunque, dopo l’uscita dal GF Vip, Pago non sposerà Serena, almeno per ora. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’artista sardo ha svelato di avere ancora bisogno di tempo per vivere la sua relazione prima di fare il grande passo.

Dopo l’addio a Temptation Island Vip e il ritorno di fiamma avvenuto al Grande Fratello Vip, Pago e Serena non si sono più lasciati. L’uscita dalla casa di Cinecittà ha permesso ai due innamorati di abbracciarsi di nuovo e sembra che la love story proceda a gonfie vele. “Con Serena ci stiamo riscoprendo – ha confessato Pacifico al settimanale di Alfonso Signorini -. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF”.

“La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere – ha aggiunto Pago, affermando che per ora il matrimonio non ci sarà -. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”. Peccato che qualche giorno prima, ospite di Verissimo, Serena si era detta pronta alle nozze e a un figlio.

“Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio – aveva detto -, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”. Comprensibile dunque che Serena non abbia preso bene le dichiarazioni del compagno.

Nelle Stories di Instagram la Enardu ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come avesse reagito al rifiuto di Pago di sposarsi. “Sei una persona sincera – ha scritto un follower -: ti ha infastidito che Pago ha detto che di matrimonio per ora nulla?”. Lei ha replicato: “Un casino” e poi “Me la paga”, a metà fra il serio e lo scherzoso, visto che il cantante era a poca distanza.