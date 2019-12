Pago, su Instagram fa i conti col passato e lancia un messaggio a Serena Enardu

editato in: da

Che cos’è stato il 2019 per Pago? Di sicuro un anno sentimentalmente tribolato, che lo ha portato a provare emozioni forti e contrastanti. La sua storia con Serena Enardu è finita sotto gli occhi di tutti e il cantante, oltre a soffrire ancora per questa conclusione, spera ancora di poter recuperare un rapporto che per lui è stato fondamentale.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati nel corso di Temptation Island Vip: i due, dopo 7 anni d’amore, si erano messi in gioco per cercare di capire a che punto fosse la loro storia. Purtroppo, l’avvicinamento da parte di Serena a un tentatore e i vari falò di confronto hanno fatto prendere atto a entrambi che la storia era finita, quantomeno da parte della Enardu.

Per Pacifico Settembre non è stato un momento facile: ha cercato di ricominciare e si è anche riavvicinato – in maniera amichevole – all’ex moglie Miriana Trevisan, che gli ha fatto da supporto emotivo nel corso dei mesi successivi alla rottura. Non poteva esserci più di questo perché, come dichiarato dallo stesso Pago a Verissimo, il cantante è ancora innamorato di Serena:

Non mi vergogno di dirlo perché un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravamo in crisi già da un po’ di tempo ma pensavo che il nostro rapporto stesse nuovamente crescendo. Adesso sto riprendendo in mano la mia vita e ho bisogno di vivere me stesso al massimo.

Così aveva dichiarato Pago, annunciando contestualmente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’amore, dunque non si è mai spento e ciò appare evidente anche dalle parole del cantante su Instagram. Approfittando del classico bilancio di fine anno, ha scritto:

È sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare… perché c’è sempre qualcosa da recuperare e anche se un anno non è una vita, come nella vita avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente… sarebbe cambiato qualcosa?

Il riferimento a quanto accaduto con la Enardu è chiaro: Serena risponderà a questo messaggio? Intanto, Pago guarda al futuro: la foto lo ritrae infatti con Nicola, il figlio avuto dalla Trevisan, e tra i suoi intenti c’è quello di dimostrare più amore alla sua famiglia.