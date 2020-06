Pago contro Serena Enardu: “Stava con Alessandro Graziani”

editato in: da

Pago svela per la prima volta il motivo dell’addio a Serena Enardu, rivelando che l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe avuto una storia con l’ex tentatore Alessandro Graziani conosciuto a Temptation Island Vip. La coppia era tornata insieme durante il Grande Fratello, dopo un addio doloroso avvenuto nel reality di Maria De Filippi. Pago e Serena avevano lasciato la trasmissione di Signorini con tanti progetti importanti, da un figlio alle nozze, poi la doccia fredda: una rottura improvvisa. A causarla, secondo le parole del cantante sardo, sarebbero state le bugie della compagna. La Enardu avrebbe nascosto di aver vissuto una love story con Graziani (poi sbarcato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate) proprio mentre cercava di farsi perdonare e tornare con l’ex.

Il settimanale Chi ha pubblicato un frammento del libro scritto da Pago in cui parla dell’addio a Serena a causa (ancora una volta) di Alessandro Graziani. “Premesso: questo tsunami mi ha ucciso ancora una volta perché mi sono scontrato dinanzi alla mancanza di verità, dinanzi all’omertà – si legge -. E non me lo aspettavo. L’11 maggio il crollo – spiega il cantante sardo -. Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. I vecchi tempi sono tornati o forse non sono mai andati via per te. Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco”.

Nel libro Pago svela di aver scoperto sul cellulare di Serena dei messaggi inviati ad Alessandro Graziani, che avrebbero messo in luce la verità. “Guardando la lista di messaggi su Whatsapp, corro velocemente sotto il nome “Ale” con accanto un emoticon con un orsetto – svela -. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m*** che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: “Menomale che mi avevi detto tutto”. La frase che non scorderò mai, però, è una: “Ci sono stata più volte”.