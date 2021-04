Oscar 2021 in diretta tv e streaming: dove e quando vederli in Italia

editato in: da

Oscar 2021, chi sono le attrici candidate alla statuetta

L’appuntamento più atteso per il cinema internazionale andrà in scena nella notte del 25 aprile, data in cui si svolgeranno gli Oscar 2021, che si potranno seguire dall’Italia in diretta tv e streaming. L’appuntamento con la 93esima cerimonia degli Academy Award è stato spostato dal tradizionale mese di febbraio, ad aprile a causa della pandemia.

Non solo cambio di data, ma anche di show per far sì che le premiazioni si possano svolgere in sicurezza, con l’aggiunta di qualche location oltre al Dolby Theatre. In Italia, tra le statuette più attese, quella per che decreterà la Miglior canzone originale che ha visto tra le nomination quella di Laura Pausini con il brano Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé.

Oscar 2021, dove vederli

Si potranno seguire gli Oscar 2021 in diretta tv. Su Sky a partire da mezzanotte e un quarto e fino alle 5 del mattino, con la cerimonia vera e propria che prenderà il via dalle due di notte ora italiana. I canali Sky che trasmetteranno lo show sono il Sky Cinema Oscar (canale 303) e Sky Uno. In streaming si potrà seguire su Now TV. A condurre la serata sarà Francesco Castelnuovo, accompagnato da Gianni Canova, Denise Negri. Come ospiti saranno presenti: Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Lillo e Ildo Damiano.

Per i non abbonati a Sky si potrà seguire la cerimonia in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 19 su TivùSat e 121 sulla piattaforma Sky). Gli orari sono gli stessi.

Il giorno successivo (il 26 aprile) in prima serata su Sky si potrà vedere Il meglio della notte degli Oscar, in seconda serata su TV8, in streaming su Now.

Oscar 2021, come si svolgerà la premiazione

Nel corso della serata non ci sarà un presentatore, ma sul palco a consegnare le statuette ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo, tra gli attori la cui presenza sarebbe stata confermata Brad Pitt, Harrison Ford e Joaquin Phoenix. La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre a Hollywood, e tra le altre location ci sarà la Union Station di Los Angeles, da dove dovrebbe andare in scena la Oscars After Dark 2021, con le interviste ai vincitori. Dovrebbero essere previsti collegamenti da Londra e Parigi. A quanto pare ci sarà un pubblico di 170 persone.

Oscar 2021, gli italiani in nomination

Tre le nomination per l’Italia. Quella come Miglior canzone Originale prevede che Laura Pausini nel corso della serata si esibisca con Io sì (Seen) testo originale e musiche di Diane Warren, che sarà presente. La Pausini ha scritto il testo in italiano insieme a Niccolò Agliardi e il brano fa parte della colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé, regia di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone ha già ottenuto il Golden Globe e il Satellite Award.

Infine Pinocchio di Matteo Garrone che ha ottenuto due nomination, le categorie sono Miglior costumi e Miglior trucco.