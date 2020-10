Ornella Vanoni positiva al Covid: il messaggio su Instagram

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Ornella Vanoni è risultata positiva al Covid. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sul suo profilo Instagram in cui rassicura tutti i fan sulle sue condizioni di salute.

La cantante, 86 anni compiuti lo scorso settembre, ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae a letto coperta dalle lenzuola e scrive: “Mi ha presa ! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo !”. Immediata la reazione dei follower e dei colleghi vip che le hanno scritto per augurarle una pronta guarigione, dalla redazione di Che tempo che fa a Elodie. Patti Pravo scrive: “riprenditi presto Ornellik”.

Altri messaggi recitano: “Ornella ti auguro con tutto il cuore di guarire presto ❤️ti sono vicina con tanto affetto ❤️ti voglio tanto bene”.

Solo qualche giorno fa commentando sul suo profilo social la situazione dei contagi a Milano, Ornella Vanoni aveva scritto: “Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi “coprifuoco”.

Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”.

La notizia della positività della Vanoni arriva il giorno dopo quella di Carlo Conti che contagiato condurrà da casa Tale e Quale Show. Sempre in settimana Gerry Scotti ha dichiarato di avere il Covid.