Ornella Vanoni, il motivo del ritiro dalle scene: il racconto dell’incidente

Dopo settimane di silenzio, Ornella Vanoni è tornata sui suoi social per spiegare cosa sia successo nel corso del viaggio per raggiungere Claudio Baglioni a Uà, appuntamento che non poteva saltare. L’artista, che ha superato il momento più critico, ha voluto aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute e su quello che è successo nelle settimane che sono seguite alla sua ultima apparizione televisiva.

Ornella Vanoni, il racconto dell’incidente

Un’assenza che aveva destato grande preoccupazione in tutti, quella di Ornella Vanoni, che ha così deciso di rompere il silenzio per raccontare quanto le sia accaduto a seguito dell’incidente di cui è stata vittima in treno: “Andavo a Roma per cantare con Baglioni in treno quando a causa di uno scossone sono caduta. Ho preso una botta alla schiena, che male, ho urlato dal dolore. Poi mi sono riempita di Brufen e sono andata da Baglioni, ma seduta perché in piedi non potevo stare”.

I dolori sono stati forti per un diverso tempo, ma con un piccolo aiuto è riuscita a rimettersi in sesto: “Due settimane di dolori atroci, due un po’ meno. Ho preso tanti antinfiammatori, ho fatto ginnastica riabilitativa e ora già sto meglio. Prima non potevo camminare o alzami dal letto da sola. Mi hanno dato anche un girello con le ruote per camminare”.

Tutti i modi per vincere la tristezza

Lo spirito e la voglia di vivere di Ornella Vanoni sono stati il motore che hanno consentito una nuova spinta in avanti, verso la ripresa completa che è arrivata dopo alcune settimane: “Faccio di tutto per non essere triste, cerco di prendere forza e non piangere, è successo durante le feste, ero sola. Tutti erano partiti, potevo anche piangere, forse due lacrime sono uscite. Per fortuna anche da lontano mi amano”.

Il peggio è passato ed è per questo che l’artista milanese è potuta e voluta tornare su Instagram per dare un aggiornamento importantissimo sulle sue condizioni di salute, che avevano destato grande apprensione in coloro che l’hanno aspettata in tv. Per l’ospitata da Claudio Baglioni, che non ha potuto saltare, si è resa necessaria un’assunzione massiccia di farmaci, ma il dolore è stato troppo forte da fermarla.

Ornella Vanoni a Verissimo

Trascorso il periodo di convalescenza, Ornella Vanoni ha deciso di tornare in televisione per la sua prima intervista dopo l’incidente. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 30 gennaio, l’artista racconta i dettagli di questa sua disavventura, senza dimenticare di regalare qualche dettaglio in più su se stessa e sulla sua personalità poliedrica.

Il salotto di Canale5 è anche uno spazio nel quale condividere gioie e considerazioni personali, soprattutto quelle su un Sanremo alle porte e che vede salire sul palco alcuni veterani, con alcuni nomi nuovi della nostra musica che sono attesi con grande curiosità: “Mi interessa Elisa. Achille Lauro insieme a Loredana Bertè potrebbero essere divertenti. Mi incuriosisce molto il pezzo di Morandi scritto da Jovanotti. E poi c’è Mahmood che è una persona di un’educazione e di una gentilezza uniche”.