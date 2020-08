editato in: da

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Ornella Muti trionfa in tv e ricorda Adriano Celentano su Instagram. A 65 anni l’attrice è ancora amatissima dal suo pubblico e i film in cui recita con il Molleggiato sono diventati ormai un cult. Fra i più famosi c’è senza dubbio Innamorato Pazzo, film campione d’incassi del 1981 dei registi Pipolo e Castellano. La pellicola, che realizzò 21 miliardi di lire al box office, fece incontrare e innamorare i due attori. All’epoca lei era legata a Federico Facchinetti, da cui ha avuto i figli Carolina e Andrea (mentre è un mistero l’identità del padre della primogenita Naike Rivelli), mentre lui era sposato con Claudia Mori.

In Innamorato Pazzo, Celentano vestiva i panni di Barnaba, autista di autobus romano che si innamora di una principessa, interpretata da Ornella Muti, che arriva dal regno di Saint Tulipe, che ricordava molto il Principato di Monaco. Non a caso l’attrice, splendida e affascinante, nel film assomiglia molto a Carolina di Monaco. Nl corso della pellicola Il Molleggiato farà di tutto per conquistare la sua amata e stare insieme a lei. Dopo il lungometraggio, la Muti e Celentano lavorarono di nuovo insieme in Il bisbetico domato. All’epoca entrambi erano all’apice del successo e si vociferò spesso riguardo una love story segreta.

Solo più di vent’anni dopo lo stesso Adriano confessò di aver tradito Claudia Mori con la Muti. La scelta del cantante di ammettere il flirt venne commentata anche dalla stessa Ornella. “Sì, ed è stata l’unica infedeltà della mia vita – disse -. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti”. A distanza di anni, comunque sia, i due sono rimasti amici. Non a caso l’attrice su Instagram ha ricordato il film in cui si innamorò del cantante. Nelle Stories ha postato la locandina di Innamorato Pazzo e poco dopo un frame della commedia.

Oggi la Muti è single, mentre Adriano è ancora legato a Claudia Mori, il grande amore della sua vita. “In quel periodo eravamo gelosi tutti e due – aveva commentato l’attrice tempo fa, parlando del tradimento in modo molto schietto -, io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a far soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore era sempre fra me e lui fortissimo. Noi continuavamo ad essere innamoratissimi l’uno dell’altro. Io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto e coerente”.